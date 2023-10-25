В среду, 25 октября, ВВС США заявили о тренировке наших военных на авиабазе в Аризоне. Речь идет именно о 162-м подразделении Национальной гвардии Военно-воздушных сил этого штата.

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Пилоты Украины тренируются на F-16 в США

Представитель ВВС отметил, что говорится о небольшом количестве украинских пилотов, которые в начале этой недели начали подготовку. Однако о скольких именно военных идет речь, он не уточнил.

Учебная программа будет соответствовать базовым знаниям и навыкам каждого пилота и, как ожидается, продлится несколько месяцев,

– констатировал спикер.

Обратите внимание! Многоцелевые истребители F-16 крайне нужны нашему государству, в частности, для проведения успешных контрнаступательных операций против российских оккупантов и защиты неба против вражеских ракет.

Контекст