В среду, 25 октября, ВВС США заявили о тренировке наших военных на авиабазе в Аризоне. Речь идет именно о 162-м подразделении Национальной гвардии Военно-воздушных сил этого штата.
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Пилоты Украины тренируются на F-16 в США
Представитель ВВС отметил, что говорится о небольшом количестве украинских пилотов, которые в начале этой недели начали подготовку. Однако о скольких именно военных идет речь, он не уточнил.
Учебная программа будет соответствовать базовым знаниям и навыкам каждого пилота и, как ожидается, продлится несколько месяцев,
– констатировал спикер.
Контекст
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат недавно говорил о том, что наши летчики могут начать полеты на реальных истребителях F-16 в сопровождении инструкторов.
- В то же время Politico писало со ссылкой на источники среди чиновников США, что украинские пилоты приступят к подготовке к полетам на истребителях F-16 на базе ВВС Нацгвардии США в штате Аризона.
- Кроме того, Игнат акцентировал, что Украина понимает: на отправку истребителей нужно время: "Мы понимаем, что не все сразу, не все страны смогут сразу в следующем году предоставить нам эти самолеты, о чем уже было объявлено, но Дания уже в начале 2024 года первые самолеты нам обещает передать".
- Собственно, в так называемой авиационной коалиции также есть такие страны, как Нидерланды и Норвегия. Вместе с тем в Соединенных Штатах настаивали, что хотят возглавить этот "альянс" по F-16 для нашего государства.