Об этом рассказали четыре американских чиновника. Известно, что небольшое количество прибывших в США пилотов прошли уже свой первый тест на знание английского языка. Теперь же они направляются к авиабазе Национальной гвардии Моррис в Аризоне.

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Сначала теория – потом практика

Известно, что наши пилоты будут тренироваться с 162-м крылом, главным центром подготовки F-16 для ВВС США, передали два чиновника.

Первоначально наши пилоты будут изучать основы эксплуатации F-16 в классе и на тренажерах. После этого на них ожидают полеты на настоящих истребителях, что и происходит в рамках программы подготовки пилотов ВВС. Правда, курс может быть ускорен из-за неотложной необходимости вернуть пилотов в Украину.

По имеющейся информации, группа украинских пилотов принимала участие в программе изучения английского в Центре английского языка Института языка обороны в Лакланде. Об этом рассказала пресс-секретарь Воздушных сил США Роуз Райли.

Тестирование определит следующие курсы и то, когда пилоты смогут начать обучение на F-16. В настоящее время рассматриваются варианты места проведения тренировок,

– отметила она.

Обратим внимание! США накануне объявили, что возглавят коалицию стран, которые вместе с Нидерландами и Данией будут учить украинских пилотов и экипаж эксплуатировать и обслуживать F-16. Уже 11 государств подписались о помощи в обучении, а самолеты заявили, что предоставят Нидерланды, Дания и Бельгия. В ходе встречи в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин заявил, что на поле боя F-16 прибудут не раньше весны 2024 года.

В Украине будут собственные центры подготовки

В эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что в Румынии создадут центр подготовки пилотов, но это не сделается быстро. В перспективе нас ждет такой же центр в Украине. Ведь поскольку мы переходим на F-16, в нашей стране необходимо готовить пилотов к этому типу самолета, но это тоже будет позже.

В настоящее время Украина рассчитывает на страны, которые согласились быть в авиационной коалиции. Они могут проводить обучение наших пилотов. Что касается США, то они и будут лидером в этой коалиции. Связано это с тем, что F-16 – американский самолет.

Сам Юрий Игнат добавил, что мы рассчитываем не только на истребители, но и на все типы вооружения, которые могут применяться с них. А то, что в рамках "Рамштайна" не обошлось без новостей о F-16, – это очень хорошо.

Мы понимаем, что не все сразу, не все страны смогут сразу в следующем году предоставить нам эти самолеты, о чем уже было объявлено, но Дания уже в начале 2024 года первые самолеты нам обещает передать,

– отметил он.

Юрий Игнат добавил, что ближе к тому времени ожидаем возвращения украинских пилотов. Чтобы они уже выполняли на F-16 боевые задания, для которых нам нужны эти истребители.