Власне, у середу, 25 жовтня, ВПС США заявили про тренування наших військових на авіабазі в Аризоні. Йдеться саме про 162-ий підрозділ Національної гвардії Військово-повітряних сил цього штату.
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Пілоти України тренуються на F-16 у США
Представник ВПС зазначив, що мовиться про невелику кількість українських пілотів, що на початку цього тижня розпочали підготовку. Однак про скількох саме військових йдеться, він не уточнив.
Навчальна програма відповідатиме базовим знанням і навичкам кожного пілота і, як очікується, триватиме кілька місяців,
– констатував спікер.
Контекст
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат не так давно говорив про те, що наші льотчики можуть почати польоти на реальних винищувачах F-16 у супроводі інструкторів.
- Водночас Politico писало з посиланням на джерела серед чиновників США, що українські пілоти розпочнуть підготовку до польотів на винищувачах F-16 на базі ВПС Нацгвардії США у штаті Аризона.
- Окрім того, Ігнат акцентував, що України розуміє: на відправку винищувачів потрібен час: "Ми розуміємо, що не все й одразу, не всі країни зможуть одразу в наступному році надати нам ці літаки, про що вже було оголошено, але Данія вже на початку 2024 року перші літаки нам обіцяє передати".
- Власне, у так званій "авіаційній коаліції" також є такі країни, як Нідерланди та Норвегія. Разом з тим у Сполучених Штатах наполягали, що хочуть очолити цей "альянс" щодо F-16 для нашої держави.