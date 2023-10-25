Власне, у середу, 25 жовтня, ВПС США заявили про тренування наших військових на авіабазі в Аризоні. Йдеться саме про 162-ий підрозділ Національної гвардії Військово-повітряних сил цього штату.

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Пілоти України тренуються на F-16 у США

Представник ВПС зазначив, що мовиться про невелику кількість українських пілотів, що на початку цього тижня розпочали підготовку. Однак про скількох саме військових йдеться, він не уточнив.

Навчальна програма відповідатиме базовим знанням і навичкам кожного пілота і, як очікується, триватиме кілька місяців,

– констатував спікер.

Зверніть увагу! Багатоцільові винищувачі F-16 вкрай потрібні нашій державі, зокрема, задля проведення успішних контрнаступальних операцій проти російських окупантів та ефективного захисту неба проти ворожих ракет.

Контекст