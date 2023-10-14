По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, для защиты нашего государства от российских воздушных целей требуется многослойная система обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.
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Многослойная защита неба
Как отметил Столтенберг, наше государство нуждается в системах разного типа, чтобы сбивать беспилотные летательные аппараты и баллистические ракеты противника.
Есть потребность во многих разных системах. Требуются наземные системы ПВО ближнего, среднего и дальнего радиуса действия. Нужны системы, чтобы сбивать дроны. Другие системы, чтобы сбивать баллистические ракеты. F-16 также будут важны. Я думаю, что Украине нужна многослойная система противовоздушной обороны,
– подчеркнул Столтенберг.
Кроме того, по мнению генсека Альянса, в многослойную систему защиты должны входить радары и другие средства отслеживания, чтобы выявлять приближающиеся цели.
Контекст
- Дания, Нидерланды и Норвегия в августе 2023 года объявили о передаче нашему государству соответствующих истребителей. Однако о каком именно количестве самолетов идет речь, доподлинно неизвестно.
- Также неизвестно, когда именно эти истребители прибудут в наше государство и будут использоваться в поле боя, в частности, для ликвидации вражеских воздушных целей.
- Летом украинские власти заявляли, что это будет не скорее, чем через 7 месяцев. Партнеры говорили сначала о начале 2024 года в этом контексте, хотя впоследствии начали звучать заявления, что это произойдет в конце 2024-го.
- Добавим, что недавно министр обороны Бельгии констатировала, что ее государство готово передать Киеву F-16, но с 2025 года.