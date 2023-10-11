Министр обороны Бельгии Людивін Дедондер заявила об этом во время интервью. Буквально еще в сентябре страна рассматривала возможность передачи самолетов.

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Что известно о передаче самолетов от Бельгии

Бельгия отправит в Украину истребители F-16 с 2025 года,

– заявила министр.

Людивін Дедондер не сказала, о каком количестве самолетов говорится. Однако объяснила, что это будет зависеть от "увеличения мощности наших новых F-35". Министр заверила, что Бельгия:

продолжит работу по подготовке пилотов;

предложит техническое обслуживание всего коалиционного флота F-16.

"Бельгийский персонал будет готовить украинских пилотов в Бельгии, Дании и, вероятно, в одной из стран Европейского Союза. Пока мы еще не говорим об Украине. Мы находимся в процессе предоставления возможности Украине модернизировать свои вооруженные силы. И я думаю, что то, что мы здесь предлагаем, является фундаментальным и гораздо лучше, чем простое объявление об отправке нескольких F-16", – заявила глава Минобороны Бельгии.

Обратите внимание! Бельгия в пределах авиационной коалиции будет участвовать в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Кроме Брюсселя, к коалиции присоединилось уже по меньшей мере 7 европейских стран: Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Португалия, Франция.

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Что известно о F-16 от Бельгии