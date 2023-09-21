Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо в кулуарах Генассамблеи ООН заявил, что Бельгия рассматривает возможность поставки Украине своих истребители F-16.
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Бельгия может передать Украине до 4 истребителей F-16
Он сообщил, что Минобороны Бельгии должно проверить, полностью ли исчерпан срок эксплуатации бельгийских самолетов F-16. Как пояснил Де Кроо, вопрос в том, насколько эти самолеты еще могли бы послужить Украине.
Мы должны рассмотреть все варианты. Если они каким-то образом еще пригодны для использования, то мы обязательно должны это рассмотреть,
– сказал глава бельгийского правительства.
Он подчеркнул, что бельгийские самолеты F-16 не обязательно могли бы использовать для выполнения боевых задач. По его словам, Украина могла бы использовать бельгийские F-16 для обучения пилотов.
"Может случиться, что Украина будет использовать бельгийские самолеты только для тренировок. Тогда требования будут другими", – сказал де Кроо.
Вице-премьер-министр правительства Бельгии Дэвид Кларинваль сообщал, что в 2024 году его страна теоретически могла бы передать Украине от 2 до 4 истребителей F-16.
Источники VRT News подтвердили возможность того, что Бельгия может поставить Украине F-16.
Бельгия предоставит свои F-16 для обучения украинцев
- Правительство Бельгии утвердило участие страны в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках "авиационной коалиции". Об этом заявила министер обороны Бельгии Людин Дедондер, сообщает Le Soir.
- Согласно решению бельгийского правительства, шесть украинских инструкторов и четыре специалиста по планированию миссий пройдут подготовку в Бельгии для дальнейшего обучения украинских пилотов и другого персонала на F-16.
- Кроме того, Минобороны Бельгии направит группу из трех военнослужащих в учебный центр для украинских пилотов F-16 в Дании, предоставившую для этого свою авиабазу Скрюдструп на юге страны.
- В 2024 году Минобороны Бельгии отправит в Данию два двухместных учебно-тренировочных самолета типа F-16B для повышения квалификации, а также контингент из около пятидесяти военнослужащих, преимущественно технического персонала, отвечающих за развертывание самолетов F-16.