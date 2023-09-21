Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо в кулуарах Генассамблеи ООН заявил, что Бельгия рассматривает возможность поставки Украине своих истребители F-16.

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Бельгия может передать Украине до 4 истребителей F-16

Он сообщил, что Минобороны Бельгии должно проверить, полностью ли исчерпан срок эксплуатации бельгийских самолетов F-16. Как пояснил Де Кроо, вопрос в том, насколько эти самолеты еще могли бы послужить Украине.

Мы должны рассмотреть все варианты. Если они каким-то образом еще пригодны для использования, то мы обязательно должны это рассмотреть,

– сказал глава бельгийского правительства.

Он подчеркнул, что бельгийские самолеты F-16 не обязательно могли бы использовать для выполнения боевых задач. По его словам, Украина могла бы использовать бельгийские F-16 для обучения пилотов.

"Может случиться, что Украина будет использовать бельгийские самолеты только для тренировок. Тогда требования будут другими", – сказал де Кроо.

Вице-премьер-министр правительства Бельгии Дэвид Кларинваль сообщал, что в 2024 году его страна теоретически могла бы передать Украине от 2 до 4 истребителей F-16.

Источники VRT News подтвердили возможность того, что Бельгия может поставить Украине F-16.

Бельгия предоставит свои F-16 для обучения украинцев