Об этом в эфире Новости.LIVE заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он также объяснил, почему в Украине не уточняют, когда именно комплекс поступит на вооружение, передает 24 Канал.
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Украина получит еще один ЗРК Patriot
В скором времени Силы обороны и Воздушные Силы ВСУ получат на вооружение новый комплекс ПВО Patriot. По словам Игната, это будет уже третий дивизион.
У нас есть информация, что у нас есть два дивизиона Patriot сегодня на боевом дежурстве. В настоящее время было объявлено, что Германия будет предоставлять еще один комплекс. Поэтому безусловно, Patriot, как и крылатых ракет много не бывает,
– сообщил Игнат.
О том, что Украина вскоре получит новый комплекс, сообщил и глава ОП Андрей Ермак. Он в собственном телеграм-канале написал: "Защита нашего неба будет становиться сильнее. И это хорошие новости".
Вместе с тем, Игнат в эфире телемарафона подчеркнул – когда лидеры стран-партнеров анонсируют передачу важного вооружения, то время, условия, количество пусковых батарей – это информация не для широкой общественности. По его словам, официальное заявление может быть сделано тогда, когда комплекс уже в Украине или наоборот.
"То, что она (ПВО – 24 Канал) передается, постепенно поступает в Сили обороны, в Воздушные силы в частности, заявлений много. Если Германия, ее лидер или чиновник заявляет, затем заявление дополняется кем-то из Еврокомиссии, или кто-то из "Рамштайна" может выступить с этим. Потом уже украинский истеблишмент "подтягивается" и ту информацию распространяют. Такое впечатление складывается, что тех комплексов не один, а десять. На самом деле не так быстро все происходит. К сожалению. Хотелось бы, конечно, быстрее", – подчеркнул спикер Воздушных сил.
Россияне не прекращают циничные обстрелы
- В ночь на 10 ноября российские военные в очередной раз атаковали территорию Украины. В общем, враг запустил 6 ударных БПЛА "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарска (Краснодарский край). Также россияне выпустили одну управляемую авиационную ракету Х-31 и одну КАР Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.
- Силы ПВО уничтожены 5 ударных БПЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59 в пределах Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Киевской областей.
- Юрий Игнат уточнил, что ракету Х-31 сбить не удалось. Впрочем, это не значит, что она смогла достичь поставленной цели. По словам спикера, украинские защитники осуществляют разные меры, чтобы ракета была обезврежена.