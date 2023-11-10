Про це в ефірі Новини.LIVE заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він також пояснив, чому в Україні не уточнюють, коли саме комплекс надійде на озброєння, передає 24 Канал.

Важливо Росія накопичила майже 800 ракет: Ігнат пояснив, яку саме зброю може мати ворог

Україна отримає ще один ЗРК Patriot

Незабаром Сили оборони та Повітряні Сили ЗСУ отримають на озброєння новий комплекс ППО Patriot. За словами Ігната, це буде вже третій дивізіон.

Ми маємо інформацію, що в нас є два дивізіони Patriot сьогодні на бойовому чергуванні. Зараз було оголошено, що Німеччина буде надавати ще один комплекс. Тому безумовно, Patriot, як і крилатих ракет багато не буває,

– повідомив Ігнат.

Про те, що Україна незабаром отримає новий комплекс повідомив і голова ОП Андрій Єрмак. Він у власному телеграм-каналі написав: "Захист нашого неба ставатиме сильнішим. І це гарні новини".

Разом з тим, Ігнат в ефірі телемарафону наголосив – коли лідери країн-партнерів анонсують передачу важливого озброєння, то час, умови, кількість пускових батарей – це інформація не для широкого загалу. За його словами, офіційна заява може бути зроблена тоді, коли комплекс уже в Україні, або навпаки.

"Те, що вона (ППО - 24 Канал) передається, поступово надходить до Сил оборони, до Повітряних сил зокрема, заяв є багато. Якщо Німеччина, її лідер чи урядовець заявляє, потім заява доповнюється кимось з Єврокомісії, або хтось із "Рамштайну" може виступити з цим. Потім вже український істеблішмент "підтягується" і ту інформацію поширюють. Таке враження складається, що тих комплексів не один, а десять. Насправді не так швидко все відбувається. На жаль. Хотілося б, звичайно, швидше", – підкреслив речник Повітряних сил.

Росіяни не припиняють цинічних обстрілів