Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, мол, сейчас есть уменьшение интенсивности обстрелов именно крылатыми ракетами. В частности, говорится о "Калибрах", Х-101, пишет 24 Канал.
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Юрий Игнат добавил, что и этих ракет за месяц набегает несколько десятков. Однако это меньше, чем было летом.
Что говорят Воздушные силы ВСУ о вражеских ракетах
Соответственно, за тех более двух месяцев они (враги – 24 Канал) до тех 600 накопили еще 200 ракет. То количество ракет, которое оккупанты имели в начале отопительного сезона прошлого года, было значительно и значительно больше,
– заметил чиновник.
По словам спикера, во время отопительного сезона в 2022 году Россия выпустила по Украине более 1000 крылатых ракет. Из них 750 – сбила наша ПВО.
Юрий Игнат объяснил, что в настоящее время Кремль имеет всего вместе (баллистических, аэробаллистических, крылатых, не учитывая С-300 и авиационные ракеты) 800 ракет. Это гораздо меньше, чем было в прошлом году.
Разведка рассказала, сколько ракет имеют враги
- Украинские разведчики сообщили, что оккупанты имеют в запасе более 800 ракет. Враг наладил производство оружия.
- Представитель Главного управления разведки, генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал, что враг накопил ориентировочно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, имеющих радиус действия 350 километров.
- По словам Скибицкого, российские захватчики накопили 165 "Калибров", 160 ракет типа Х-101, Х-555 и Х-55, 290 ракет типа "Искандер-М" и "Искандер-К", 80 "Кинжалов", 150 ракет Х -22/Х-32.
- Кстати, в разведке объясняли, что враг не может полностью использовать свои ракеты. Ведь оккупанты должны оставить ориентировочно 30% в запасах.