Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, мол, сейчас есть уменьшение интенсивности обстрелов именно крылатыми ракетами. В частности, говорится о "Калибрах", Х-101, пишет 24 Канал.

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Юрий Игнат добавил, что и этих ракет за месяц набегает несколько десятков. Однако это меньше, чем было летом.

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Соответственно, за тех более двух месяцев они (враги – 24 Канал) до тех 600 накопили еще 200 ракет. То количество ракет, которое оккупанты имели в начале отопительного сезона прошлого года, было значительно и значительно больше,

– заметил чиновник.

По словам спикера, во время отопительного сезона в 2022 году Россия выпустила по Украине более 1000 крылатых ракет. Из них 750 – сбила наша ПВО.

Юрий Игнат объяснил, что в настоящее время Кремль имеет всего вместе (баллистических, аэробаллистических, крылатых, не учитывая С-300 и авиационные ракеты) 800 ракет. Это гораздо меньше, чем было в прошлом году.

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