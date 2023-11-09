В Генштабе ВСУ по состоянию на утро сообщили, что ночью враг запустил по одной управляемой ракете Х-59 и Х-31.

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Силы ПВО уничтожили ракету Х-59

Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив по одной управляемой авиационной ракете Х-59 и Х-31. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена ракета Х-59,

– сообщили военные.

К слову, всего за сутки враг нанес два ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Куда целил враг

О том, что ракета сбита именно над Днепропетровщиной, сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ночью защитники из ПвК "Восток" уничтожили в области ракету агрессора. Сбили ее над Днепровским районом", – отметил он.

Глава ОВА также добавил, что не прекращаются обстрелы Никопольщины. По его данным, оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по Марганецкой общине. Погибших и раненых нет.

Кратко об атаке