В Генштабе ВСУ по состоянию на утро сообщили, что ночью враг запустил по одной управляемой ракете Х-59 и Х-31.
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Силы ПВО уничтожили ракету Х-59
Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив по одной управляемой авиационной ракете Х-59 и Х-31. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена ракета Х-59,
– сообщили военные.
К слову, всего за сутки враг нанес два ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Куда целил враг
О том, что ракета сбита именно над Днепропетровщиной, сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак.
"Ночью защитники из ПвК "Восток" уничтожили в области ракету агрессора. Сбили ее над Днепровским районом", – отметил он.
Глава ОВА также добавил, что не прекращаются обстрелы Никопольщины. По его данным, оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по Марганецкой общине. Погибших и раненых нет.
Кратко об атаке
- В ночь на 9 ноября в некоторых областях Украины на Юге и юго-Востоке объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеского авиационного вооружения.
- В частности, тревога была в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях.