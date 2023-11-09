Какая ситуация на разных направлениях фронта, в дипломатии, в вопросе вступления Украины в ЕС – читайте в тексте 24 Канала.

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06:22, 9 ноября Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что якобы Украины не будет в ЕС во время войны.

По его словам, вступление нашей страны в ЕС во время войны принесет ее в "сообщество, чего, очевидно, никто не хочет".

01:56, 9 ноября Какие потери Украины на войне Владимир Зеленский рассказал, что Украина потеряла на войне в 5 раз меньше бойцов, чем Россия. Президент добавил, что российские солдаты должны покинуть Украину и это реальный способ остановить войну.

00:08, 9 ноября Зеленский поручил правительству выполнить требования ЕС для переговоров о вступлении Украинский лидер поручил Кабмину выполнить все требования Еврокомиссии, чтобы начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Согласно указу Владимира Зеленского, правительство обязано: завершить выполнение рекомендаций Еврокомиссии в отчете о прогрессе Украины в рамках пакета расширения 2023;

инициировать консультации с Еврокомиссией по организации переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС;

по результатам консультаций предоставить предложения по делегации Украины для участия в переговорах с ЕС;

усовершенствовать механизм координации между центральными органами исполнительной власти для подготовки и последующего участия в переговорах по вступлению Украины в ЕС;

подготовить законопроект об утверждении новой Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву Европейского Союза (acquis ЕС), учитывая результаты официальной оценки ЕС;

усовершенствовать порядок подготовки, согласования и принятия актов, направленных имплементацию права Европейского Союза (acquis ЕС) и выполнения обязательств Украины;

на постоянной основе информировать президента Украины о состоянии подготовки к переговорам о вступлении Украины в ЕС.