Какая ситуация на разных направлениях фронта, в дипломатии, в вопросе вступления Украины в ЕС – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС: хронология 623 дня войны
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что якобы Украины не будет в ЕС во время войны.
По его словам, вступление нашей страны в ЕС во время войны принесет ее в "сообщество, чего, очевидно, никто не хочет".
Какие потери Украины на войне
Владимир Зеленский рассказал, что Украина потеряла на войне в 5 раз меньше бойцов, чем Россия. Президент добавил, что российские солдаты должны покинуть Украину и это реальный способ остановить войну.
Зеленский поручил правительству выполнить требования ЕС для переговоров о вступлении
Украинский лидер поручил Кабмину выполнить все требования Еврокомиссии, чтобы начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Согласно указу Владимира Зеленского, правительство обязано:
- завершить выполнение рекомендаций Еврокомиссии в отчете о прогрессе Украины в рамках пакета расширения 2023;
- инициировать консультации с Еврокомиссией по организации переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС;
- по результатам консультаций предоставить предложения по делегации Украины для участия в переговорах с ЕС;
- усовершенствовать механизм координации между центральными органами исполнительной власти для подготовки и последующего участия в переговорах по вступлению Украины в ЕС;
- подготовить законопроект об утверждении новой Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву Европейского Союза (acquis ЕС), учитывая результаты официальной оценки ЕС;
- усовершенствовать порядок подготовки, согласования и принятия актов, направленных имплементацию права Европейского Союза (acquis ЕС) и выполнения обязательств Украины;
- на постоянной основе информировать президента Украины о состоянии подготовки к переговорам о вступлении Украины в ЕС.
Украина потратила 96% денег, выделенных США
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину США выделили на нужды Украины помощи более чем на 60 миллиардов долларов.
Из этих денег было использовано 96%. То есть у Пентагона осталось ориентировочно 1,1 миллиарда долларов.