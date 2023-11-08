Какая ситуация на поле боя и в дипломатической сфере читайте в тексте 24 Канала.

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02:49, 8 ноября

Сможет ли Украина создать "воздушный щит"

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что Украина может даже создать мощный "воздушный щит" для защиты от российских атак. Это возможно, если у Киева будет все, что записано в видении Воздушных сил. Однако, в украинских реалиях это не смогут реализовать.

02:08, 8 ноября

Сколько оружия может иметь сейчас Россия

Глава эстонской разведки Антс Кивисельг рассказал, что у России еще много оружия и пытается возобновить ее производство. В первую очередь говорится о боеприпасах. В частности, Кремль может производить ориентировочно 1,5 миллиона артиллерийских снарядов.

Более того, враг потерял не много истребителей после 24 февраля 2023 года. Поэтому у российских воздушных сил все еще много возможностей и они остаются эффективными против украинских военных.