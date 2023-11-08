Яка ситуація на полі бою та в дипломатичній сфері – читайте у тексті 24 Каналу.
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Чи зможе Україна створити "повітряний щит"
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що Україна може навіть створити потужний "повітряний щит" для захисту від російських атак. Це можливо, якщо Київ матиме все, що записано у візії Повітряних сил. Проте в українських реаліях це не зможуть реалізувати.
Скільки зброї може мати зараз Росія
Голова естонської розвідки Антс Ківісельг розповів, що Росія може мати ще багато зброї та намагається відновити її виробництво. Насамперед мовиться про боєприпаси. Зокрема, Кремль може виробляти орієнтовно 1,5 мільйона артилерійських снарядів.
Ба більше, ворог втратив не багато винищувачів після 24 лютого 2023 року. Тож російські повітряні сили все ще мають багато можливостей і вони залишаються ефективними проти українських військових.