02:08, 8 листопада

Голова естонської розвідки Антс Ківісельг розповів, що Росія може мати ще багато зброї та намагається відновити її виробництво. Насамперед мовиться про боєприпаси. Зокрема, Кремль може виробляти орієнтовно 1,5 мільйона артилерійських снарядів.

Ба більше, ворог втратив не багато винищувачів після 24 лютого 2023 року. Тож російські повітряні сили все ще мають багато можливостей і вони залишаються ефективними проти українських військових.