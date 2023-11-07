Російська армія продовжує намагатися захопити українські території, тож повномасштабна війна триває. Про головні події 622 доби війни – читайте у тексті 24 Каналу.
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У районі військових аеродромів у Криму чули вибухи
В тимчасово окупованому Криму в ніч на 7 листопада було неспокійно. Про звуки вибухів повідомили жителі Бахчисарайського, Сакського районів та Севастополя.
Вибухи лунали в районі аеродрому "Бельбек", який для своїх військових цілей використовують окупанти. Він розташований поруч із Севастополем.
Гауляйтер Міхаїл Развожаєв тим часом заявив, що у Севастополі нібито спрацювала система ППО. Ба більше, – вона буцімто "збила 5 безпілотників".
У російському міноборони вирішили вразити цифрою "збитих" чи "перехоплених цілей". Там заявили, що біля узбережжя Криму та над Чорним морем начебто перехопили 8 та ліквідували 9 українських безпілотників. Тобто загалом "впоралися з 17 дронами".
На Закарпатті вшанували воїнів 128 бригади
3 листопада росіяни вдарили ракетою по особовому складу 128 бригади на Запоріжжі. Унаслідок ворожої атаки загинули 19 військовослужбовців.
6 листопада тисячі людей у різних містах Закарпаття запалили памʼятні свічки, щоб вшанувати полеглих героїв.
Запалювали лампадки у формі номера бригади – 128.
ЄС підтримає переговори про вступ з України й Молдови, а Грузія отримає "кандидата"
Незабаром Євросоюз має оприлюднити звіт про успіх виконання Україною 7 вимог, необхідних для початку переговорів про її вступ до ЄС. У ЗМІ припускають, що наша країна отримає "зелене світло".
За даними ЗМІ, 6 листопада глави кабінетів 27 єврокомісарів зустрілися, аби обговорити питання розширення Євросоюзу. Обговорення триватиме й 7 листопада.
Головна тема розмови – початок перемовин про вступ України та Молдови до ЄС. Як ймовірну дату початку цих переговорів розглядають березень 2024 року. Також у ЄС планують надати статус кандидата Грузії.
В Україні теж чекають на ствердне рішення Єврокомісії. Так, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина висловила впевненість, що 8 листопада ЄС надасть позитивний звіт, а в грудні на саміті – ухвалить рішення про початок переговорів.
У ЗСУ відповіли, чи зможе ворог піти в прорив на Сході
Росіяни підтягували резерви і готувалися до наступу на Сході приблизно три місяці. Про це розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо.
За словами підполковника, ворог тривалий час вів підготовку до штурмів. Водночас ЗСУ це бачили і розуміли, а тому теж готувалися – укріплювалися і підтягували резерви.
Фітьо зазначив, що основне завдання росіян на Сході – знерухомити українські сили, зупинити їх, не дати змоги просуватися вперед.
Наразі нічого не свідчить про те, що росіяни своїми постійними атаками планують заморозити бойові дії. Навпаки, каже Фітьо, ворог активно готується наступати – проводить штурмові дії та не припиняє обстрілів.