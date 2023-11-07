06:06, 7 листопада

В тимчасово окупованому Криму в ніч на 7 листопада було неспокійно. Про звуки вибухів повідомили жителі Бахчисарайського, Сакського районів та Севастополя.

Вибухи лунали в районі аеродрому "Бельбек", який для своїх військових цілей використовують окупанти. Він розташований поруч із Севастополем.

Гауляйтер Міхаїл Развожаєв тим часом заявив, що у Севастополі нібито спрацювала система ППО. Ба більше, – вона буцімто "збила 5 безпілотників".

У російському міноборони вирішили вразити цифрою "збитих" чи "перехоплених цілей". Там заявили, що біля узбережжя Криму та над Чорним морем начебто перехопили 8 та ліквідували 9 українських безпілотників. Тобто загалом "впоралися з 17 дронами".