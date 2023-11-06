Про головні події дня, атаки ворога, ситуацію на фронті станом на 6 листопада – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Втрати Росії в Україні дорівнюють 19 арміям НАТО: з чим можна порівняти 300 000 знищених ворогів

06:41, 6 листопада Просування на Лівому березі Українські війська продовжують діяти на Лівому березі Херсонської області та досягли підтверджених успіхів, повідомили в ISW.

06:36, 6 листопада Окупанти пошкодили Одеський художній музей Внаслідок ворожої атаки постраждав Одеський національний художній музей. У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло. Там тривають роботи з обстеження та фіксації пошкодження чергового об'єкту в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Очільник ОВА Олег Кіпер розповів, що 6 листопада Одеському національному художньому музею виповнюється 124 роки.

Внаслідок обстрілу Одеси пошкоджений музей / Фото ОВА

06:16, 6 листопада В Одесі під час атаки постраждали люди Під ударом загарбників опинилася Одеса. Унаслідок атаки постраждали 5 людей, у них осколкові поранення.