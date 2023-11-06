Про головні події дня, атаки ворога, ситуацію на фронті станом на 6 листопада – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Просування на Лівому березі
Українські війська продовжують діяти на Лівому березі Херсонської області та досягли підтверджених успіхів, повідомили в ISW.
Окупанти пошкодили Одеський художній музей
Внаслідок ворожої атаки постраждав Одеський національний художній музей. У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло. Там тривають роботи з обстеження та фіксації пошкодження чергового об'єкту в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Очільник ОВА Олег Кіпер розповів, що 6 листопада Одеському національному художньому музею виповнюється 124 роки.
Внаслідок обстрілу Одеси пошкоджений музей / Фото ОВА
В Одесі під час атаки постраждали люди
Під ударом загарбників опинилася Одеса. Унаслідок атаки постраждали 5 людей, у них осколкові поранення.
Ворог атакував Україну
Окупанти випустили у бік України дрони-камікадзе та ракети. Держава-терорист атакувала Миколаївську, Одеську та Херсонську області.
Окупанти вдарили по Херсонщині ракетами та керованими авіаційними бомбами (КАБ). Сили оборони Півдня назвали влучною роботу ППО на Миколаївщині, однак не дали подробиць.