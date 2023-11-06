О главных событиях дня, атаках врага, ситуации на фронте по состоянию на 6 ноября – читайте в материале 24 Канала.

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06:41, 6 ноября Продвижение на Левом берегу Украинские войска продолжают действовать на Левом берегу Херсонской области и добились подтвержденных успехов, сообщили в ISW.

06:36, 6 ноября Оккупанты повредили Одесский художественный музей В результате вражеской атаки пострадал Одесский национальный художественный музей. В здании повреждены стены, выбиты некоторые стекла и стекла. Там продолжаются работы по обследованию и фиксации повреждения очередного объекта в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО. Глава ОВА Олег Кипер рассказал, что 6 ноября Одесскому национальному художественному музею исполняется 124 года.

В результате обстрела Одессы поврежден музей / Фото ОВА

06:16, 6 ноября В Одессе во время атаки пострадали люди Под ударом захватчиков оказалась Одесса. В результате атаки пострадали 5 человек, у них осколочные ранения.