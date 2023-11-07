Российская армия продолжает пытаться захватить украинские территории, так что полномасштабная война продолжается. О главных событиях 622 суток войны читайте в тексте 24 Канала.
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В районе военных аэродромов в Крыму слышали взрывы
Во временно оккупированном Крыму в ночь на 7 ноября было неспокойно. О звуках взрывов сообщили жители Бахчисарайского, Сакского районов и Севастополя.
Взрывы раздавались в районе аэродрома "Бельбек", который для своих военных целей используют оккупанты. Он расположен рядом с Севастополем.
Гауляйтер Михаил Развожаев в это время заявил, что в Севастополе якобы сработала система ПВО. Более того, - она якобы "сбила 5 беспилотников".
В российском минобороны решили поразить цифрой "сбитых" или "перехваченных целей". Там заявили, что у побережья Крыма и над Черным морем вроде бы перехватили 8 и ликвидировали 9 украинских беспилотников. То есть в общей сложности "справились с 17 дронами".
На Закарпатье почтили воинов 128 бригады
3 ноября россияне ударили ракетой по личному составу 128 бригады в Запорожье. В результате вражеской атаки погибли 19 военнослужащих.
6 ноября тысячи людей в разных городах Закарпатья зажгли памятные свечи, чтобы почтить павших героев.
Зажигали лампадки в форме номера бригады – 128.
ЕС поддержит переговоры о вступлении из Украины и Молдовы, а Грузия получит "кандидата"
Вскоре Евросоюз обнародует отчет об успехе выполнения Украиной 7 требований, необходимых для начала переговоров о ее вступлении в ЕС. В СМИ предполагают, что наша страна получит "зеленый свет".
По данным СМИ, 6 ноября главы кабинетов 27 еврокомиссаров встретились, чтобы обсудить вопросы расширения Евросоюза. Обсуждение продлится и 7 ноября.
Главная тема разговора – начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. В качестве вероятной даты начала этих переговоров рассматривается март 2024 года. Также в ЕС планируется предоставить статус кандидата Грузии.
В Украине тоже ждут утвердительного решения Еврокомиссии. Так, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина выразила уверенность, что 8 ноября ЕС предоставит положительный отчет, а в декабре на саммите – примет решение о начале переговоров.
В ВСУ ответили, сможет ли враг пойти в прорыв на Востоке
Русские подтягивали резервы и готовились к наступлению на Востоке около трех месяцев. Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо.
По словам подполковника, враг долгое время вел подготовку к штурмам. В то же время ВСУ это видели и понимали, а потому тоже готовились – укреплялись и подтягивали резервы.
Фитьо отметил, что основная задача россиян на Востоке – обездвижен украинские силы, остановить их, не дать возможности продвигаться вперед.
Пока ничего не свидетельствует о том, что россияне своими постоянными атаками планируют заморозить боевые действия. Напротив, говорит Фитьо, враг активно готовится наступать – производит штурмовые действия и не прекращает обстрелов.