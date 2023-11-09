Яка ситуація на різних напрямках фронту, в дипломатії, в питанні вступу України в ЄС – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також Єврокомісія рекомендує почати переговори про вступ України в ЄС: хронологія 623 дня війни
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що нібито України не буде в ЄС під час війни.
За його словами, вступ нашої країни в ЄС під час війни принесе її у "спільноту, чого, очевидно, ніхто не хоче".
Які втрати України на війні
Володимир Зеленський розповів, що Україна втратила на війні у 5 разів менше бійців, ніж Росія. Президент додав, що російські солдати повинні залишити Україну і це є реальним способом зупинити війну.
Зеленський доручив уряду виконати вимоги ЄС для переговорів про вступ
Український лідер доручив Кабміну виконати всі вимоги Єврокомісії, щоб почати перемовини про вступ України до ЄС. Згідно з указом Володимира Зеленського, уряд зобов'язаний:
- завершити виконання рекомендацій Єврокомісії у звіті про прогрес України в межах пакета розширення 2023 року;
- ініціювати консультації з Єврокомісією щодо організації переговорного процесу про вступ України до ЄС;
- за результатами консультацій подати пропозиції щодо делегації України для участі в переговорах з ЄС;
- удосконалити механізм координації між центральними органами виконавчої влади для підготовки та подальшої участі в переговорах щодо вступу України до ЄС;
- підготувати законопроєкт про затвердження нової Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС), врахувавши результати офіційної оцінки ЄС;
- вдосконалити порядок підготовки, погодження та ухвалення актів, спрямованих на імплементацію права Європейського Союзу (acquis ЄС) та виконання зобов’язань України;
- на постійній основі інформувати президента України про стан підготовки до переговорів щодо вступу України до ЄС.
Україна витратила 96% грошей, виділених США
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США виділили на потреби України допомоги на понад 60 мільярдів доларів.
З цих грошей використали 96%. Тобто у Пентагону залишилось орієнтовно 1,1 мільярда доларів.