Яка ситуація на різних напрямках фронту, в дипломатії, в питанні вступу України в ЄС – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:22, 9 листопада Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що нібито України не буде в ЄС під час війни.

За його словами, вступ нашої країни в ЄС під час війни принесе її у "спільноту, чого, очевидно, ніхто не хоче".

01:56, 9 листопада Які втрати України на війні Володимир Зеленський розповів, що Україна втратила на війні у 5 разів менше бійців, ніж Росія. Президент додав, що російські солдати повинні залишити Україну і це є реальним способом зупинити війну.

00:08, 9 листопада Зеленський доручив уряду виконати вимоги ЄС для переговорів про вступ Український лідер доручив Кабміну виконати всі вимоги Єврокомісії, щоб почати перемовини про вступ України до ЄС. Згідно з указом Володимира Зеленського, уряд зобов'язаний: завершити виконання рекомендацій Єврокомісії у звіті про прогрес України в межах пакета розширення 2023 року;

ініціювати консультації з Єврокомісією щодо організації переговорного процесу про вступ України до ЄС;

за результатами консультацій подати пропозиції щодо делегації України для участі в переговорах з ЄС;

удосконалити механізм координації між центральними органами виконавчої влади для підготовки та подальшої участі в переговорах щодо вступу України до ЄС;

підготувати законопроєкт про затвердження нової Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС), врахувавши результати офіційної оцінки ЄС;

вдосконалити порядок підготовки, погодження та ухвалення актів, спрямованих на імплементацію права Європейського Союзу (acquis ЄС) та виконання зобов’язань України;

на постійній основі інформувати президента України про стан підготовки до переговорів щодо вступу України до ЄС.