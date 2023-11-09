У Генштабі ЗСУ станом на ранок повідомили, що вночі ворог запустив по одній керованій ракеті Х-59 та Х-31.

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Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши по одній керованій авіаційній ракеті Х-59 та Х-31. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено ракету Х-59,

– ідеться в повідомленні.

Про те, що ракету збито саме над Дніпропетровщиною повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вночі оборонці з ПвК "Схід" знищили в області ракету агресора. Збили її над Дніпровським районом", – зазначив він.

Очільник ОВА також додав, що не припиняються обстріли Нікопольщини. За його даними, окупанти з важкої артилерії вдарили по Марганецькій громаді. Загиблих та поранених немає.



