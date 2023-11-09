Речь идет об истребителях типа F-16 Block 20 MLU. Они являются модернизированными самолетами, полноценно повторяющими модели самолетов F-16, применяемых в боевом дежурстве.

К теме Сразу получим позитив: сколько самолетов F-16 будут иметь большое влияние на фронт

Учебно-боевые самолеты F-16 приземлились в Румынии

Румынские журналисты показали номера нидерландских истребителей F-16, прибывших в страну для обучения украинских пилотов. Так, пять самолетов приземлились на авиационной базе "Лейтенант авиации Георг Мочерице".

По словам авторов материала, в Румынию прибыл вариант истребителя – Block 20 MLU, сравнимый с Block 50/52. Эти современные истребители, выпущенные между 1986 и 1991 годами, являются относительно новыми версиями F-16.

Журналисты заметили, что с истребителей были сняты отличительные знаки военно-воздушных сил Нидерландов. Они также предположили, что в будущем эти самолеты F-16 может получить Украина.

Согласно соглашению о сотрудничестве, Министерство обороны Румынии предложило украинским пилотам 86-ю авиабазу, учебные заведения и поддержку. К тому же, Нидерланды предоставили самолеты F-16, а компания Lockheed Martin расширила свою помощь, предоставив инструкторов и услуги по техническому обслуживанию.

Игнат объяснил, почему в Румынию прилетел именно этот тип самолетов

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что Нидерланды входят в список стран, которые хотят иметь в своем арсенале самолеты F-35. Поэтому, для того чтобы получить новые истребители, нужно освободить место от старых.

Соответственно и техника и вооружение, имеющаяся у них, по-видимому, будут переходить в те страны, которые желают получить F-16. Та же Словакия, Украина, Румыния, которая будет иметь центр, и там нужны эти самолеты,

– сказал он.

Игнат подчеркнул, что самолеты F-16, прибывшие сейчас в Румынию, являются учебно-боевыми. В частности, это двухместные воздушные суда, где инструктор с лётчиком управляют самолетом и выполняют учебные задания в воздухе.

Напоследок представитель подчеркнул, что подобных самолетов, которые отправили Нидерланды в Румынию, не так много, как боевых. Потому такой учебно-боевой самолет, по его словам, нужен именно для украинских пилотов.