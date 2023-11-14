Останні тижні в медіапросторі прикута увага до винищувачів F-16. У румунському місті Фетешть 13 листопада відкрили центр, де українські пілоти зможуть опанувати ці літаки.
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Як відкривали центр F-16
Це зробили міністр оборони Румунії Анджел Тилвар і міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. У Європейському навчальному центрі F-16 (EFTC) у Румунії тренуватимуться українські та румунські пілоти. Літаки надали Нідерланди.
На відкритті були представники США, Данії і України. На думку міністра оборони Нідерландів, "ця міжнародна коаліція F-16 посилить як НАТО, так і Україну". Вона підкреслила, що "це єдиний спосіб для нас впоратися із нинішніми загрозами".
Під час свого виступу я згадала покійного Андрія Пільщикова, льотчика ВПС України з позивним "Джус". Він був великим прихильником переходу на F-16. Частково завдяки його зусиллям ми можемо зараз готувати нове покоління пілотів,
– указала Кайса Оллонгрен.
Відкриття Європейського навчального центру F-16 (EFTC) у Румунії / Фото із соцмережі Х Кайси Оллонгрен
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Що відомо про відкриття навчального центру F-16 у Румунії
- Туди планували передати від 12 до 18 літаків, поки відомо про прибуття п'яти.
- Підготовка українських пілотів може забрати щонайменше 6 місяців.
- Інструкторів і технічний персонал для навчань надала компанія-виробник F-16 Lockheed. На відкритті центру був її віцепрезидент.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що навчання наших пілотів іще не починалися.