Техніку для тренувань як українців, так і їх румунських колег надали Нідерланди. Коли винищувачі для оборони отримає Україна наразі не відомо.

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Навчання незабаром почнуться

Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар разом із нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен13 листопада відкривають навчальний центр винищувачів F-16 на військово-повітряній базі Фетешты. Там навчатимуть українських пілотів. Загалом планувалося передати від 12 до 18 винищувачів, станом на зараз відомо про прибуття 5 з них.

За попередніми оцінками, підготовка українських пілотів займе щонайменше пів року. Інструкторів та технічний персонал для проведення навчання надала компанія-виробник F-16 Lockheed.

На військовій базі перед початком навчань вже провели показові польоти винищувачів. ЗМІ опублікували відео, на яких можна побачити можливості західних літаків.

Показові польоти на західних винищувачах: дивіться відео Суспільного

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