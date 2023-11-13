Техніку для тренувань як українців, так і їх румунських колег надали Нідерланди. Коли винищувачі для оборони отримає Україна наразі не відомо.
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Навчання незабаром почнуться
Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар разом із нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен13 листопада відкривають навчальний центр винищувачів F-16 на військово-повітряній базі Фетешты. Там навчатимуть українських пілотів. Загалом планувалося передати від 12 до 18 винищувачів, станом на зараз відомо про прибуття 5 з них.
За попередніми оцінками, підготовка українських пілотів займе щонайменше пів року. Інструкторів та технічний персонал для проведення навчання надала компанія-виробник F-16 Lockheed.
На військовій базі перед початком навчань вже провели показові польоти винищувачів. ЗМІ опублікували відео, на яких можна побачити можливості західних літаків.
Показові польоти на західних винищувачах: дивіться відео Суспільного
Україна та F-16: останні новини
- Українські пілоти вже розпочали навчання на винищувачах Військово-повітряних сил Національної гвардії штату Арізона в США. Навчальна програма відповідатиме базовим знанням і навичкам кожного пілота і, як очікується, триватиме кілька місяців.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що процес навчання українських пілотів на літаках F-16 наразі триває. Він наголосив, що це передбачатиме роботу в парі з інструктором та самостійні льотні практики.
- Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь переконує, що перша ротація українських пілотів і літаків F-16 буде близько однієї української ескадрильї, тобто 12 літаків. Можливо в першому кварталі наступного року вони зможуть виконувати бойові завдання на війні.