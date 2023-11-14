Такою інформацією з 24 Каналом поділився речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, українські пілоти навчаються й деякі вже сіли з інструкторами в F-16, але у Данії та США (Аризоні).

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Центр для навчань на F-16 лише будується

Також молоді льотчики проходять довший курс підготовки у Великій Британії. Натомість у Румунії лише відкрився центр навчання, який перебуває на стадії формування та будівництва.

Потрібно навчально-матеріальну базу встановити. Принаймні приміщення для проживання. 5 літаків, які передали Нідерланди (у майбутній центр Румунії для навчань українських пілотів – 24 Канал) – це їхнє зобов'язання у межах авіаційної коаліції, вони передаватимуть ще до кінця року. За заявами, до 18 літаків зможуть передати для цього центру,

– пояснив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Тож, для початку навчання у румунському центрі потрібно розмістити наступне:

навчально-матеріальну базу – літаки F-16, де є два місця для льотчика та інструктора;

тренажерну базу;

підрозділи наземного забезпечення.

Коли пілоти зможуть розпочати навчання

Крім того, початок навчання на F-16 залежить від геополітичної установки у світі, справності техніки, швидкості формування бази. Утім, найголовніше – скільки іноземних інструкторів можна залучити. Адже один інструктор не може одночасно навчати декількох пілотів.

Юрій Ігнат про навчання українських пілотів на F-16: дивитися відео

Це серйозна дефіцитна професія. Інструктори будуть займатися не лише з українськими пілотами, цей центр будується не для нас особисто. Він будується для усіх партнерів: і румунських пілотів, і з інших країн, які теж, імовірно, будуть переходити на F-16 і зможуть там проходити підготовку,

– підкреслив Юрій Ігнат.

Найімовірніше, навчання українських пілотів на F-16 у Румунії розпочнеться за кілька місяців. Офіційно про це повідомлять Повітряні сили ЗСУ або керівництво держави.