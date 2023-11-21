Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 Канал. За його словами, щоб легше перейти на F-16 українські пілоти спочатку вчилися на легкомоторних літаках натівського зразка.

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Як проходить навчання

"Перед цим були легкомоторні літаки натівського зразка, які допомагають легше перейти на F-16. Зараз це вже польоти з інструктором. Кожен день може збільшуватися число українських пілотів, які проходять підготовку і виконують завдання, які ставить перед ними інструктор", – наголосив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Зверніть увагу! До авіаційної коаліції вже долучились Велика Британія, Нідерланди, Норвегія, Румунія, Бельгія, Данія, США, Швеція, Франція та Португалія. Партнерами вже відпрацьовані навчальні плани та розпочато навчання українських пілотів.

За словами Ігната, наступний етап – самостійні польоти на літаках.

І тоді вже відповідно польоти на бойове застосування для того, щоб навчатися воювати на цьому літаку,

– додав Юрій Ігнат.

Окрім пілотів, навчання у США та Великій Британії також проходять інші фахівці:

наземний персонал;

офіцери бойового управління;

інженерно-авіаційні служби.

Навчання пілотів на F-16: що відомо