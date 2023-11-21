Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 Канал. За його словами, щоб легше перейти на F-16 українські пілоти спочатку вчилися на легкомоторних літаках натівського зразка.
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Як проходить навчання
"Перед цим були легкомоторні літаки натівського зразка, які допомагають легше перейти на F-16. Зараз це вже польоти з інструктором. Кожен день може збільшуватися число українських пілотів, які проходять підготовку і виконують завдання, які ставить перед ними інструктор", – наголосив речник командування Повітряних сил ЗСУ.
За словами Ігната, наступний етап – самостійні польоти на літаках.
І тоді вже відповідно польоти на бойове застосування для того, щоб навчатися воювати на цьому літаку,
– додав Юрій Ігнат.
Окрім пілотів, навчання у США та Великій Британії також проходять інші фахівці:
- наземний персонал;
- офіцери бойового управління;
- інженерно-авіаційні служби.
Навчання пілотів на F-16: що відомо
- Видання Air&Space Forces Magazine з посиланням на речника Військово-повітряних сил Сполучених Штатів 25 жовтня повідомило, що українські пілоти почали тренуватися на багатоцільових винищувачах F-16 в американському штаті Аризона.
- Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що українські пілоти не розпочинають навчання на F-16 в Румунії. Центр в якому мають проводитись заняття ще будується.
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен 20 серпня заявила, що країна планує відправити Україні 19 багатоцільових винищувачів F-16.
- Очільниця нідерландського міністерства оборони Кайсу Оллонгрен 25 серпня розповіла, що Нідерланди планують передати Києву більшість зі своїх 42 винищувачів F-16, а решту використати для навчання пілотів.