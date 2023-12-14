Об этом 24 Каналу рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отметив, что пока невозможно говорить о сроках, когда Украина будет готова к использованию F-16. Однако он предположил, что этот процесс может происходить так же быстро, как с применением систем Patriot.

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Делаем в экстренном режиме

Сроки, которые поставила себе Украина по обучению пилотов на F-16, очень амбициозны. Нигде в мире так быстро не проходило обучение, как его совершают украинские летчики.

Нет ни у кого такой практики перехода на западный самолет с советского за полгода,

– подчеркнул Игнат.

Американцы и европейцы – принципиальные люди, они соблюдают закон, определенные правила. Но Украине потребовались F-16 и тренировки на них пилотов.

Мы вынуждены это делать в экстренном режиме, равно как с системами Patriot. Для овладения ими требуется не менее 3 – 4 месяцев. А наши специалисты уже через 3 – 4 недели сбивали первые "Кинжалы" в украинском небе,

– отметил спикер Командования Воздушных сил ВСУ.

Такая же история F-16 – все хотят скорейших сроков, мол, давайте хотя бы два самолета. Однако это невозможно.

Важно! Россияне готовятся к моменту, когда Украина начнет применять F-16. Для этого они ускорили интеграцию ДРЛО А-50 и зенитно-ракетных комплексов С-400. Более того, оккупанты готовы рискнуть и расположить самолет А-50 ближе к линии фронта, чтобы эффективнее его использовать, когда на вооружении ВСУ появится F-16.

Очень сложная наука

"Самолет – это не автомобильная техника, все должно работать в комплексе: аэродромы, инфраструктура, укрытие для самолетов, наземные специалисты, персонал, техники, авиационные инженеры, которые будут обслуживать эти самолеты, а это тоже очень сложная наука", – подчеркнул Юрий Игнат. .

Также инженеры должны настроить вооружение. Каждая бомба и ракета под крыльями F-16 – это уже высокотехнологичное оружие. Каждый боеприпас необходимо программировать на цель для того, чтобы он пришел так же эффективно, как сегодня прилетают ракеты HIMARS по оккупантам.

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