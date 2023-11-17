В разведке Британии заявляют, что Россия обеспокоена будущими поставками западных истребителей Украины. Поэтому враг ускорил интеграцию своих самолетов ДРЛО А-50 и зенитно-ракетных комплексов С-400.

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Как говорится в обзоре разведки, Россия, по всей видимости, впервые начала использовать самолет раннего предупреждения и управления воздушным движением А-50 для определения целей над Украиной для ЗРК C-400.

Это дополняет основную задачу А-50 по координации действий истребительной авиации.

По сравнению с обычным наземным радаром C-400, А-50 может использовать свой радар для обнаружения вражеских самолетов на больших расстояниях благодаря высоте полета.

Вероятно, Россия ускорила интеграцию А-50 и С-400 отчасти потому, что ее беспокоит перспектива развертывания Украиной боевых самолетов, поставляемых Западом,

– констатируют в разведке.

В Британии допускают, что Россия может пойти на больший риск и разместит самолет А-50 поближе к линии фронта, чтобы эффективно использовать его новую роль.

Что говорят в Воздушных Силах ВСУ

В то же время, спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат скептически оценил ценность информации, обнародованной разведкой Британии. Свое мнение он выразил в эфире телемарафона.

Спикер подчеркнул, что россияне применяют А-50 с первых дней полномасштабного вторжения на Севере, а сейчас чаще в акватории Черного и Азовского морей.

Он пояснил, что задача А-50 состоит в том, чтобы выявлять воздушные цели. Чем выше он поднимается, тем дальше он может видеть все воздушные цели вглубь Украины.

При этом Игнат сказал, что не понимает, как А-50 можно интегрировать с С-400. Он добавил, что А-50 – это фактически командный пункт в воздухе, обеспечивающий информацией российские войска.

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