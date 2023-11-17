У розвідці Британії заявляють, що Росія занепокоєна майбутнім постачанням західних винищувачів Україні. Через це ворог прискорив інтеграцію своїх літаків ДРЛО А-50 і зенітно-ракетних комплексів С-400.
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Росія занепокоєна, що Україна отримає F-16
Як мовиться в огляді розвідки, Росія, ймовірно, вперше почала використовувати літак раннього попередження та керування повітряним рухом А-50 для визначення цілей над Україною для ЗРК C-400.
Це доповнює основне завдання А-50 щодо координації дій винищувальної авіації.
У порівнянні зі звичайним наземним радаром C-400, А-50 може використовувати свій радар для виявлення ворожих літаків на великих відстанях завдяки висоті польоту.
Ймовірно, Росія прискорила інтеграцію А-50 і С-400 частково тому, що її непокоїть перспектива розгортання Україною бойових літаків, які постачатиме Захід,
– констатують у розвідці.
У Британії допускають, що Росія може піти на більший ризик і розмістить літак А-50 ближче до лінії фронту, щоб ефективно використовувати його нову роль.
Що кажуть у Повітряних Силах ЗСУ
Водночас речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат скептично оцінив цінність інформації, яку оприлюднила розвідка Британії. Свою думку він висловив в ефірі телемарафону.
Спікер підкреслив, що росіяни застосовують А-50 з перших дні повномасштабного вторгнення, що на Півночі, а зараз частіше в акваторії Чорного та Азовського морів.
Він пояснив, що завдання А-50 і полягає у тому, щоб виявляти повітряні цілі. Що вище він підіймається, то далі він може бачити всі повітряні цілі вглиб України.
При цьому Ігнат сказав, що не розуміє, як А-50 можна інтегрувати з С-400. Він додав, що А-50 – це фактично командний пункт у повітрі, який забезпечує інформацією російські війська.
Коли Україна отримає літаки F-16
- Влітку 2023 року США схвалили дозвіл на передачу Україні американських винищувачів F-16, після чого Нідерланди й Данія оголосили, що поставлять ці літаки нашим військовим.
- Разом з тим, у Данії та США стартували перенавчання українських пілотів. На Заході заявляють, що поставка винищувачів до України, ймовірно, розпочнеться на початку 2024 року.
- Передусім F-16 мають стати частиною ППО України, працюючи проти російських ракет та ударних дронів. Крім того, винищувачі повинні відтіснити російську авіацію, яка тероризує прифронтові регіони України.
- Нідерланди вже відправили 5 навчально-бойових F-16 у навчальний центр у Румунії, де навчатимуть українських пілотів. Це двомісні повітряні судна, де інструктор з льотчиком керують літаком і виконують навчальні завдання в повітрі.
- Днями в мережі ширилося відео, на якому видно буцімто роботу українських льотчиків на F-16 в румунському місті Фетешть. Однак наші льотчики ще не розпочали навчання в Румунії.