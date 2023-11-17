У розвідці Британії заявляють, що Росія занепокоєна майбутнім постачанням західних винищувачів Україні. Через це ворог прискорив інтеграцію своїх літаків ДРЛО А-50 і зенітно-ракетних комплексів С-400.

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Росія занепокоєна, що Україна отримає F-16

Як мовиться в огляді розвідки, Росія, ймовірно, вперше почала використовувати літак раннього попередження та керування повітряним рухом А-50 для визначення цілей над Україною для ЗРК C-400.

Це доповнює основне завдання А-50 щодо координації дій винищувальної авіації.

У порівнянні зі звичайним наземним радаром C-400, А-50 може використовувати свій радар для виявлення ворожих літаків на великих відстанях завдяки висоті польоту.

Ймовірно, Росія прискорила інтеграцію А-50 і С-400 частково тому, що її непокоїть перспектива розгортання Україною бойових літаків, які постачатиме Захід,

– констатують у розвідці.

У Британії допускають, що Росія може піти на більший ризик і розмістить літак А-50 ближче до лінії фронту, щоб ефективно використовувати його нову роль.

Що кажуть у Повітряних Силах ЗСУ

Водночас речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат скептично оцінив цінність інформації, яку оприлюднила розвідка Британії. Свою думку він висловив в ефірі телемарафону.

Спікер підкреслив, що росіяни застосовують А-50 з перших дні повномасштабного вторгнення, що на Півночі, а зараз частіше в акваторії Чорного та Азовського морів.

Він пояснив, що завдання А-50 і полягає у тому, щоб виявляти повітряні цілі. Що вище він підіймається, то далі він може бачити всі повітряні цілі вглиб України.

При цьому Ігнат сказав, що не розуміє, як А-50 можна інтегрувати з С-400. Він додав, що А-50 – це фактично командний пункт у повітрі, який забезпечує інформацією російські війська.

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