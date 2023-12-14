Про це 24 Каналу розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, зазначивши, що наразі не можливо говорити про терміни, коли Україна буде готова до використання F-16. Проте він припустив, що цей процес може відбуватися так само швидко як із застосуванням систем Patriot.

До теми У Данії українські пілоти вже проходять підготовку в повітрі на F-16, – Ігнат

Робимо в екстреному режимі

Терміни, які поставила собі Україна щодо навчання пілотів на F-16, є дуже амбітними. Ніде у світі так швидко не проходили навчання, як його здійснюють українські льотчики.

Немає ні в кого такої практики переходу на західний літак з радянського за пів року,

– наголосив Ігнат.

Американці та європейці – принципові люди, вони дотримуються закону, певних правил. Але ж Україні було дуже потрібні F-16 та тренування на них пілотів.

Ми вимушені це робити в екстреному режимі, так само як з системами Patriot. Для опанування ними потрібно щонайменше 3 – 4 місяці. А наші фахівці вже за 3 – 4 тижні збивали перші "Кинджали" в українському небі,

– зазначив речник Командування Повітряних сил ЗСУ.

Така сама історія F-16 – всі хочуть найшвидших термінів, мовляв, давайте хоча б два літаки. Проте це неможливо.

Важливо! Росіяни готуються до моменту, коли Україна почне застосовувати F-16. Для цього вони прискорили інтеграцію ДРЛО А-50 і зенітно-ракетних комплексів С-400. Ба більше, окупанти готові ризикнути та розташувати літак А-50 ближче до лінії фронту, щоб ефективніше його використовувати, коли на озброєнні ЗСУ з'явиться F-16.

Дуже складна наука

"Літак – це не автомобільна техніка, все має працювати в комплексі: аеродроми, інфраструктура, укриття для літаків, наземні фахівці, персонал, техніки, авіаційні інженери, які будуть обслуговувати ці літаки, а це також дуже складна наука", – наголосив Юрій Ігнат.

Також інженери мають налаштувати озброєння. Кожна бомба та ракета, яка є під крилами F-16, – це вже високотехнологічна зброя. Кожний боєприпас необхідно програмувати на ціль для того, щоб він прийшов так само ефективно як сьогодні прилітають ракети HIMARS по окупантах.

Коли Україна отримає винищувачі F-16