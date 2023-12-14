Про це 24 Каналу розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, зазначивши, що наразі не можливо говорити про терміни, коли Україна буде готова до використання F-16. Проте він припустив, що цей процес може відбуватися так само швидко як із застосуванням систем Patriot.
До теми У Данії українські пілоти вже проходять підготовку в повітрі на F-16, – Ігнат
Робимо в екстреному режимі
Терміни, які поставила собі Україна щодо навчання пілотів на F-16, є дуже амбітними. Ніде у світі так швидко не проходили навчання, як його здійснюють українські льотчики.
Немає ні в кого такої практики переходу на західний літак з радянського за пів року,
– наголосив Ігнат.
Американці та європейці – принципові люди, вони дотримуються закону, певних правил. Але ж Україні було дуже потрібні F-16 та тренування на них пілотів.
Ми вимушені це робити в екстреному режимі, так само як з системами Patriot. Для опанування ними потрібно щонайменше 3 – 4 місяці. А наші фахівці вже за 3 – 4 тижні збивали перші "Кинджали" в українському небі,
– зазначив речник Командування Повітряних сил ЗСУ.
Така сама історія F-16 – всі хочуть найшвидших термінів, мовляв, давайте хоча б два літаки. Проте це неможливо.
Дуже складна наука
"Літак – це не автомобільна техніка, все має працювати в комплексі: аеродроми, інфраструктура, укриття для літаків, наземні фахівці, персонал, техніки, авіаційні інженери, які будуть обслуговувати ці літаки, а це також дуже складна наука", – наголосив Юрій Ігнат.
Також інженери мають налаштувати озброєння. Кожна бомба та ракета, яка є під крилами F-16, – це вже високотехнологічна зброя. Кожний боєприпас необхідно програмувати на ціль для того, щоб він прийшов так само ефективно як сьогодні прилітають ракети HIMARS по окупантах.
Коли Україна отримає винищувачі F-16
- Українські льотчики проходять навчання в США та Великій Британії. Також українці тренуються з інструкторами в Данії. Процес навчання проходить у декілька етапів. Спочатку українські пілоти літають на легкомоторних літаках натівського зразка у супроводі інструктора. Потім керують літаками самостійно, а згодом виконують польоти на бойове застосування.
- Раніше повідомлялось, що Нідерланди передадуть Україні 42 літаки F-16. Частина з них буде залучена у навчання пілотів, а частину отримає ЗСУ. Їхнє постачання здійсниться у 2024 році. Також Данія надасть нашій країні F-16 – одразу після завершення навчання пілотів.
- Крім того, Україна очікує F-16 від Бельгії, яка обіцяла надати літаки у 2025 році.