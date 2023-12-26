Про це повідомили у Міноборони Великої Британії та очільник МО України Рустем Умєров, передає 24 Канал. Зауважили, що йдеться про 6 українських пілотів.
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Після базової підготовки навчання на F-16
У британському Міноборони зазначили, що перша група українських пілотів, які пройшли підготовку Королівських ВПС, вчаться керувати винищувачами F-16 у Данії.
У серпні Королівські військово-повітряні сили почали спеціальну підготовку з англійської мови для авіації групи з шести досвідчених українських пілотів винищувачів. Після цього наші захисники вирушили до Данії, де будуть вчитися керувати бойовими літаками.
До речі, ще 10 наших пілотів взяли участь у мовній підготовці та залишаються у Великій Британії, аби продовжити практичну базову льотну підготовку, отримати важливі навички, такі як авіаційна медицина та навчання на центрифузі.
Ця програма наблизить майбутніх українських пілотів до стандартів НАТО у сфері пілотування винищувачів. Окрім підготовки пілотів, десятки українських авіатехніків також проходять підготовку англійської, орієнтовану саме на інженерну справу.
Я пишаюся підтримкою, яку Королівські повітряні сили надають наступному поколінню українських бойових пілотів і наземному персоналу, що стануть першою лінією оборони в захисті українського неба,
– наголосив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.
До слова, Британія продовжить навчання українських пілотів і наземного персоналу у 2024 році.
Міністр оборони України подякував Уряду Великої Британії та Гранту Шаппсу за участь у підготовці бойових українських пілотів.
Україна високо цінує підготовку, яку Велика Британія та інші партнери надають нам для пілотування винищувачами F-16 в Україні. Це швидка та ефективна програма для забезпечення українських пілотів навичками, необхідними їм у війні проти Росії,
– підкреслив Рустем Умєров.
Раніше Нідерланди почали підготовку перших 18 літаків F-16 для доставки в Україну
Що відомо про програму навчань у Великій Британії
- У Міноборони Британії зазначили, що програма розроблена, щоб дати пілотам-стажерам навички, необхідні для переходу до наступного етапу навчання на винищувачах у країнах-партнерах, і наблизити майбутніх пілотів до стандартного підходу НАТО щодо польотів.
- Також зазначили, що пілоти, які проходять базову схему льотної підготовки, проводять практичні заняття на літаках Grob Tutor з досвідченими інструкторами ВПС. Їх вчать загальним процедурам керування, польотам за приладами, навігації на середньому та низькому рівнях, а також польотам у строю.
- "Після завершення навчання у ВПС пілоти будуть проходити підготовку в іншій європейській країні для поглибленої льотної підготовки. Це підготує їх до тренувань на літаках F-16 Fighting Falcon під наглядом Данії, Нідерландів і Сполучених Штатів, які очолюють Коаліцію ВПС", – підкреслили в британському Міноборони.