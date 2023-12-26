Про це повідомили у Міноборони Великої Британії та очільник МО України Рустем Умєров, передає 24 Канал. Зауважили, що йдеться про 6 українських пілотів.

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Після базової підготовки навчання на F-16

У британському Міноборони зазначили, що перша група українських пілотів, які пройшли підготовку Королівських ВПС, вчаться керувати винищувачами F-16 у Данії.

У серпні Королівські військово-повітряні сили почали спеціальну підготовку з англійської мови для авіації групи з шести досвідчених українських пілотів винищувачів. Після цього наші захисники вирушили до Данії, де будуть вчитися керувати бойовими літаками.

До речі, ще 10 наших пілотів взяли участь у мовній підготовці та залишаються у Великій Британії, аби продовжити практичну базову льотну підготовку, отримати важливі навички, такі як авіаційна медицина та навчання на центрифузі.

Ця програма наблизить майбутніх українських пілотів до стандартів НАТО у сфері пілотування винищувачів. Окрім підготовки пілотів, десятки українських авіатехніків також проходять підготовку англійської, орієнтовану саме на інженерну справу.

Я пишаюся підтримкою, яку Королівські повітряні сили надають наступному поколінню українських бойових пілотів і наземному персоналу, що стануть першою лінією оборони в захисті українського неба,

– наголосив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

До слова, Британія продовжить навчання українських пілотів і наземного персоналу у 2024 році.

Міністр оборони України подякував Уряду Великої Британії та Гранту Шаппсу за участь у підготовці бойових українських пілотів.

Україна високо цінує підготовку, яку Велика Британія та інші партнери надають нам для пілотування винищувачами F-16 в Україні. Це швидка та ефективна програма для забезпечення українських пілотів навичками, необхідними їм у війні проти Росії,

– підкреслив Рустем Умєров.

Раніше Нідерланди почали підготовку перших 18 літаків F-16 для доставки в Україну

Що відомо про програму навчань у Великій Британії