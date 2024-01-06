Генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж сказав 24 Каналу, що підготування літаків до передачі Україні – доволі складний процес. Проте окрім Данії інші країни готуються до надання Києву цих винищувачів.
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Велика організаційна робота
Маломуж нагадав, що Данія готує українських льотчиків для керування F-16. Водночас навчання пілотів з України також здійснює США, Велика Британія, Франція, Румунія, Нідерланди.
Данія висловила своє бачення, адже для забезпечення використання F-16, навчання льотчиків недостатньо. Хоча й це надзвичайно важлива частина. Льотчики повинні знати мову, матеріальну частину, стратегічні можливості F-16 і після цього приступити до практичних польотів,
– підкреслив генерал української армії.
Однак до цього часу потрібно підготувати аеродроми, увесь комплекс забезпечення літаків – щоденно, в режимі онлайн, забезпечити ремонтну базу, боєприпаси до літака, провести злагодження з Повітряними силами і Силами ППО, для того, щоб вони діяли єдиним фронтом і не потрапляли під наші радари.
Крім того, навчання потребують не тільки льотчики, але й інженери, технічні працівники, оператори. Також потрібно налагодити комунікації з представниками інших видів і родів Збройних Сил.
Це велика організаційна, логістична, технологічна робота. Це важке завдання, і тому його виконання потребує тривалого часу,
– наголосив ексголова Служби зовнішньої розвідки.
Проте навіть якщо Данія затримає надання F-16 Україні, то ще п'ять країн також готуються до передачі винищувачів.
"Тому інші країни можуть у квітні-травні передати нам ці літаки. Також буде забезпечена матеріально-технічна база і всі системи керування цими літаками", – наголосив Микола Маломуж.
Що відомо про підготовку українських льотчиків до польотів на F-16
- Повідомлялось 26 грудня, що перша група пілотів, яка складалась з 6 спеціалістів, закінчила базове підготування у Великій Британії та почала навчання щодо керування F-16 у Данії.
- Також ще 10 наших пілотів у Великій Британії продовжили практичну базову льотну підготовку. Вони мають отримати такі навички, як авіаційна медицина та навчання на центрифузі.
- Крім того, українські льотчики у США, а саме на авіабазі у штаті Аризона, продовжують навчання. Вони опановують основи експлуатації F-16 в аудиторіях та на тренажерах, а після мають здійснювати польоти. Їхнє навчання планується завершити до кінця 2024 року.