Генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж сказав 24 Каналу, що підготування літаків до передачі Україні – доволі складний процес. Проте окрім Данії інші країни готуються до надання Києву цих винищувачів.

Дивіться також У Newsweek припустили, що "F-16 вже в Україні": що кажуть у Повітряних силах

Велика організаційна робота

Маломуж нагадав, що Данія готує українських льотчиків для керування F-16. Водночас навчання пілотів з України також здійснює США, Велика Британія, Франція, Румунія, Нідерланди.

Данія висловила своє бачення, адже для забезпечення використання F-16, навчання льотчиків недостатньо. Хоча й це надзвичайно важлива частина. Льотчики повинні знати мову, матеріальну частину, стратегічні можливості F-16 і після цього приступити до практичних польотів,

– підкреслив генерал української армії.

Однак до цього часу потрібно підготувати аеродроми, увесь комплекс забезпечення літаків – щоденно, в режимі онлайн, забезпечити ремонтну базу, боєприпаси до літака, провести злагодження з Повітряними силами і Силами ППО, для того, щоб вони діяли єдиним фронтом і не потрапляли під наші радари.

Крім того, навчання потребують не тільки льотчики, але й інженери, технічні працівники, оператори. Також потрібно налагодити комунікації з представниками інших видів і родів Збройних Сил.

Важливо! За даними ЗМІ, Данія затримує надання Україні винищувачів F-16 – до другого кварталу 2024 року. Мовиться про невиконання низки умов з боку Данії, які необхідні для використання Україною цих літаків. Зокрема, серед умов – графік навчань українських льотчиків, розклад яких залежить від техніки та погоди. Раніше повідомлялось, що Київ мав отримати F-16 після Нового року.

Це велика організаційна, логістична, технологічна робота. Це важке завдання, і тому його виконання потребує тривалого часу,

– наголосив ексголова Служби зовнішньої розвідки.

Проте навіть якщо Данія затримає надання F-16 Україні, то ще п'ять країн також готуються до передачі винищувачів.

"Тому інші країни можуть у квітні-травні передати нам ці літаки. Також буде забезпечена матеріально-технічна база і всі системи керування цими літаками", – наголосив Микола Маломуж.

Що відомо про підготовку українських льотчиків до польотів на F-16