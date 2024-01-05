Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Патрік Райдер. Водночас він зазначив, що наразі конкретних термінів закінчення навчань на F-16 ще немає, передає 24 Канал.

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Українці вже можуть завершити навчання на F-16 до кінця 2024 року

Райдер наголосив, що група українських пілотів кожного дня продовжує льотну підготовку на авіабазі у штаті Аризона. Він зауважив, що залежно від рівня навичок пілотів, навчання може тривати від п'яти до восьми місяців.

Я очікую, що десь до кінця року українські пілоти завершать навчання, але конкретніших термінів назвати не можу,

– зазначив речник Пентагону.

Варто зазначити, що українці на авіабазі в Аризоні вивчають основи експлуатації F-16 в аудиторіях та на тренажерах. Після цього вони вже мають перейти до польотів.

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