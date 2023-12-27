Речник Повітряних сил Юрій Ігнат гостро відреагував на те, що це припущення українські телеграм-канали подають, як факт. Він дав зрозуміти, що F-16 в Україні ще немає.

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Ігнат спростував заяви про надходження F-16

Юрій Ігнат заявив, що видання Newsweek випустило матеріал "ні про що", адже у ньому лиш припущення.

Ба більше, журналісти посилаються на заяви російських пропагандистських телеграм-каналів, які стверджують, що Україна вже використовує ці літаки. Такими фейковими заявами окупанти намагаються виправдати удари по важливих російських об'єктах та знищення літаків "Су".

Водночас низка українських телеграм-каналів вже розносять припущення Newsweek, як факт. Юрій Ігнат сказав, що це хайп коштом репутації.

Це неабиякий шанс для хайпу наших телеграм-каналів та різних медіа, яким плювати на власну репутацію,

– зазначив він.

Водночас Юрій Ігнат нагадав, що днями якраз наголошував на тому, що Україна ще не отримала ці літаки та не отримає їх до кінця 2023 року.

Речник Повітряних сил підкреслював, що перед отриманням F-16 ще потрібно підготувати інфраструктуру, дочекатися завершення тренування льотчиків та інженерно-авіаційного складу. Адже в інакшому випадку винищувачі будуть легкою мішенню для ворога.

Коли Україна отримає F-16