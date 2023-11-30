Президент наголосив: попри російсько-українську війну, наша молодь залишається в Україні та здобуває тут вищу освіту.

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Президент розповів про відбудову вишів в Україні

За словами Зеленського, коли молодь залишається в Україні, це один із найсильніших чинників мотивації, щоб перемогти в цій війні.

Президент також відповів на запитання миколаївських студентів щодо відбудови вишів, зокрема у Миколаєві, які зруйнували росіяни.

Почалася відбудова багатьох об'єктів – тих, де повернення прильотів змінімізовано. Миколаїв під загрозою залишається поки що. Але працюємо над тим, аби забезпечити ППО як і місто, так і Південь України загалом,

– повідомив глава держави.

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Які ще головні тези озвучив президент