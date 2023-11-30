Президент подчеркнул, что, несмотря на российско-украинскую войну, наша молодежь остается в Украине и получает здесь высшее образование.
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Президент рассказал о восстановлении вузов в Украине
По словам Зеленского, когда молодежь остается в Украине, это один из сильнейших мотивационных факторов, чтобы победить в этой войне.
Президент также ответил на вопросы николаевских студентов по восстановлению вузов, в частности, в Николаеве, которые разрушили россияне.
Началось восстановление многих объектов – тех, где возврат прилетов минимизированный. Николаев под угрозой остается пока. Но работаем над тем, чтобы обеспечить ПВО как и город, так и Юг Украины в целом,
– сообщил глава государства.
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Какие еще главные тезисы озвучил президент
- Дания поможет восстановить Николаевскую область. Бизнес уже постепенно возвращается на территорию области.
- Вызов, в частности, зимой – энергетическая безопасность; В целом для страны – национальная безопасность.
- "Я думаю, что мы сможем в 2024 году получить первые истребители F-16". Уговор есть, нет даты. Это зависит от многих факторов, в частности, от того, когда и какие наши пилоты пройдут обучение.
- Деокупация захваченных Россией территорий Украины: жителей Донбасса вернуть ментально сложнее, чем других, в том числе потому, что они живут в "другом измерении" уже 10 лет. Также президент упомянул о факторе сепаратизма в регионе в начале войны, в 2014 году.