Цель документа – гармонизация украинского законодательства с нормами ЕС по реализации прав представителей нацменьшинств. Теперь его должен рассмотреть Рада.
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Какие образовательные изменения предлагают законодатели по обучению нацменьшинств
Так, законопроект предлагает следующие изменения в сфере образования:
- в классах (группах) с языками обучения нацменьшинств, языки которых являются официальными языками ЕС, гарантировать право использования языка соответствующего языка во время обучения;
- определить перечень предметов, которые представители нацменьшинств обязаны изучать на государственном языке – украинский язык и литература, история Украины и защита Украины. Эти предметы (кроме "Защиты Украины") можно сдать на ЗНО (НМТ) только на украинском языке (без перевода);
- частные вузы имеют право свободно выбирать язык обучения, который является официальным языком ЕС. При этом обеспечить изучение государственного языка как отдельной дисциплины.
В то же время учебные заведения имеют право расширять перечень предметов для изучения на украинском языке, если этого требуют родители или ученики.
Законопроект также предусматривает возможность разрешить представителям нацменьшинств, которые начали обучение в школах до 1 сентября 2018 (до старта реформы НУШ), закончить школу в соответствии с законодательством, действующим до этой даты.
Предложенные изменения касаются чисто национальных меньшинств, языки которых являются языками ЕС,
– отметили в МОН.
Норма о том, что представители других нацменьшинств должны получать базовое и профильное среднее образование на украинском языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени, остается в силе.