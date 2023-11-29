Мета документа – гармонізація українського законодавства з нормами ЄС щодо реалізації прав представників нацменшин. Тепер його має розглянути Рада.

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Які освітні зміни пропонують законотворці щодо навчання нацменшин

Так, законопроєкт пропонує такі зміни у сфері освіти:

у класах (групах) із мовами навчання нацменшин, мови яких є офіційними мовами ЄС, гарантувати право на використання мови відповідної мови під час навчання;

визначити перелік предметів, які представники нацменшин зобов'язані вивчати державною мовою – українська мова та література, історія України і захист України. Ці предмети (окрім "Захисту України") можна скласти на ЗНО (НМТ) тільки українською мовою (без перекладу);

приватні виші мають право вільно вибирати мову навчання, яка є офіційною мовою ЄС. При цьому забезпечити вивчення державної мови як окремої дисципліни.

Водночас заклади освіти мають право розширювати перелік предметів для вивчення українською мовою, якщо цього вимагають батьки чи учні.

Законопроєкт також передбачає можливість дозволити представникам нацменшин, які розпочали навчання у школах до 1 вересня 2018 року (до старту реформи НУШ), закінчити школу відповідно до законодавства, чинного до цієї дати.

Запропоновані зміни стосуються суто національних меншин, мови яких є мовами ЄС,

– наголосили у МОН.

Норма про те, що представники інших нацменшин повинні здобувати базову і профільну середню освіту українською мовою в обсязі не менше 80% річного обсягу навчального часу, лишиться чинною.