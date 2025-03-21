Відповідні норми містить новий законопроєкт, який передбачає зміни до закону "Про повну загальну середню освіту" щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Скільки учнів має навчатися у класах старшої школи

Місцева влада при формуванні мережі ліцеїв має передбачити функціонування не менше дванадцяти груп учнів одного року навчання під час вивчення ними окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) за трьома профілями навчання.

Водночас поділ класів на групи пропонують визначити як умову функціонування академічних ліцеїв.

Окрім того, законопроєкт визначає, що фінансування здобуття освіти в ліцеях, які не відповідатимуть цим вимогам, не здійснюватимуть коштом державного бюджету.

Цікаво! Пілотні ліцеї, які є учасниками реформи старшої школи, отримали тисячі євро на проєкти.

Також автори законопроєкту пропонують унормувати можливість здобувати в ліцеї базову середню освіту.

За рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

Зазначимо, пілотування реформи стартує вже цьогоріч. До 2027 року планують створити мережу академічних та професійних ліцеїв, адже цього року і стартує реформа.