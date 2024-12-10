Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. У відомстві кажуть, що реформа має на меті змінити застарілі підходи до освіти, підвищити її якість і надати учнівству більше можливостей.

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Які предмети будуть обов'язковими в старшій школі

Старша школа зможе запропонувати учням й ученицям, незалежно від їхнього місця проживання, ширший вибір профілів, предметів і курсів, практичне та проєктне навчання.

Школа стане профільною, що передбачає три рівні вибору:

Вибір профілю навчання – профільні предмети й курси учнівство вивчатиме поглиблено. Вибір предметів / курсів у межах профілю – щоб індивідуалізувати вивчення обраного профілю. Вибір предметів / курсів поза профілем для врахування різних зацікавлень учнівства.

Отже, старшокласники і старшокласниці зможуть навчатися в ліцеях за обраним профілем, самостійно обирати предмети для поглибленого вивчення, а також курси, не пов'язані з профілем.

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Які профілі можна обрати

Варіантів профілів – десятки. Проте є три тематичні кластери, у межах яких формуватимуть профілі навчання:

Мовно-літературний: українська мова й література, іноземні мови й літератури тощо. STEM: природничі науки, ІТ, математика тощо. Суспільно-гуманітарний: історія, правознавство, психологія, соціологія тощо.

Учні й учениці вивчатимуть не лише обрані профільні предмети / курси, а й обов’язкові для всіх дисципліни.

Конкретні обов'язкові предмети й курси визначить Типова освітня програма, над якою вже працює МОН,

– наголосили у відомстві.

У 10 класі серед обов'язкових будуть дисципліни, які представляють усі освітні галузі, визначені Державним стандартом профільної середньої освіти:

мовно-літературна (українська мова, літератури, іноземні мови);

математична (інтегрований курс математики або алгебра, геометрія тощо);

природнича (інтегрований природничий курс або фізика, хімія, біологія, географія тощо);

громадянська й історична (історія, громадянська освіта тощо);

соціальна і здоров'язбережувальна (курси, пов'язані з добробутом, здоров'ям тощо);

інформатична (інформатика);

фізична культура (спортивні заняття);

мистецька (музичне мистецтво, живопис тощо);

технологічна (технології, промисловий дизайн тощо).

Більше уваги обов'язковим для всіх дисциплінам старшокласники й старшокласниці приділятимуть у 10 класі, який буде адаптаційним. Учні й учениці ознайомляться з обраним профілем, щоб переконатись у виборі й за бажанням змінити його. Кількість предметів і курсів за вибором пропорційно зростатиме до 12 класу, а обов'язкових

– зменшуватиметься,

– інформують у МОН,

Обираючи профіль навчання і предмети / курси, учень або учениця зможе поглиблювати знання і навички з однієї чи кількох освітніх галузей. До прикладу, обравши природничий профіль, учень або учениця матиме більше уроків хімії, фізики, спеціалізованих курсів галузі тощо. А обравши профіль, пов'язаний з вивченням мов, він / вона матиме більше годин на поглиблення знань з української та опанування іноземних мов.

Предмети, які вивчатимуть старшокласники і старшокласниці, можуть бути різноманітними. Особливо, якщо йдеться про вибіркові дисципліни. Нижче наводимо варіанти переліків предметів для 10 і 11 класів.





Які предмети будуть обов'язковими у старшій школі / МОН

Детальніше про основні зміни, цілі, шляхи та дати впровадження цієї реформи читайте у матеріалі 24 Каналу "Реформа профільної середньої освіти: репетитори будуть не потрібні, кількість предметів зменшать" за посиланням.