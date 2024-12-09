Зауважимо, що цей навчальний рік у школах України розпочався 2 вересня 2024 року і офіційно триватиме до 30 червня 2025 року. Коли у різних регіонах України будуть зимові канікули, розповідає 24 Канал.

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Коли зимові канікули у школах 2024 – 2025

У межах цього навчального року педагогічні ради шкіл самі можуть встановлювати дати канікул. Відповідні норми містять особливості організації нового навчального року в умовах воєнного стану, погоджені МОН. При цьому на місцях повинні враховувати безпекові та погодні умови у регіоні.

Київ

Зимові канікули у школах Києва триватимуть з 23 грудня 2024 року до 11 січня 2025 року.

Для учнів перших класів передбачили додаткові канікули з 17 до 22 лютого 2025 року.

Львів

У більшості шкіл міста учні підуть на канікули на два тижні. Відпочиватимуть з 23 грудня до 5 січня. Окремі школи матимуть канікули 3 тижні, тобто до 12 січня. Детальний графік тут.

Дніпро

Школярі Дніпра відпочиватимуть два тижні. Закладам освіти рекомендували організувати канікули з 25 грудня по 7 січня.

Кропивницький

У Кропивницькому зимові канікули триватимуть місяць, адже школи відмовилися від проведення осінніх Діти підуть відпочивати 13 грудня. На навчання повернуться 13 січня 2025 року.

Івано-Франківськ

У школах Івано-Франківська зимові канікули мають стартувати з 25 грудня. Триватимуть два тижні.

Чернівці

З 23 грудня у частині шкіл Чернівців почнуться зимові канікули, а в деяких закладах – на кілька днів пізніше. Канікули триватимуть здебільшого два тижні.

Полтава

У громадах Полтавщини обрали різні дати зимових канікул. Учні відпочиватимуть протягом грудня й січня – від двох до шести тижнів. У деяких громадах діти відпочиватимуть вже з 23 грудня.

Черкаси

Цьогоріч зимові канікули у школярів Черкаської області триватимуть у різні дати. Діти не вчитимуться два тижні – місяць.

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Луцьк

Зимові канікули в учнів Луцька триватимуть від 25 грудня до 7 січня. У Волинській області дати канікул різняться.

Рівне

У школах Рівненщини зимові канікули триватимуть у межах 16 грудня – 26 січня.

Хмельницький

Попередньо зимові канікули планували організувати у школах міста з 30 грудня 2024 року по 10 січня 2025 року.

Ужгород

Управління освіти Ужгородської міської ради раніше рекомендувало школам зимові канікули організувати з 23 грудня по 5 січня.