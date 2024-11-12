Школярі у столиці взимку у межах цього навчального року можуть відпочивати три тижні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Коли зимові канікули у школах Києва

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський повідомляв: міська влада запропонувала закладам освіти провести перший семестр із 2 вересня до 21 грудня 2024 року. Другий – із 13 січня до 30 травня 2025 року.

Зимові заплановані з 23 грудня 2024 року до 11 січня 2025 року,

– уточнив чиновник.

Крім того, для учнів перших класів запланували додаткові тижневі канікули – із 17 до 22 лютого 2025 року.

Нагадаємо, що восени учні київських шкіл не вчилися протягом 28 жовтня – 2 листопада 2024 року.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Заступник голови КМДА нагадав також: зважаючи на безпекову ситуацію в столиці та інші чинники, що можуть впливати на організацію освітнього процесу, можливе коригування структури 2024/2025 навчального року.