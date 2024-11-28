Кожна школа може погоджувати дати та тривалість відпочинку дітей самостійно. 24 Канал з посиланням на "Твоє місто" розповідає, коли школярі у місті Лева відпочиватимуть взимку від навчання.
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Коли зимові канікули у школах Львова
У більшості шкіл міста учні підуть на канікули на два тижні. Відпочиватимуть з 23 грудня до 5 січня.
Деякі школи матимуть канікули 3 тижні, тобто до 12 січня,
– повідомила начальниця відділу загальної середньої освіти ЛМР Ольга Браницька.
Деякі освітні заклади склали додаткові дні відпочинку для учнів перших класів. Це ліцей "Львівський", школа №54 та ліцей №81.
Коли зимові канікули у Львові 2024 / ЛМР
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Коли учні в Україні йдуть на зимові канікули
- В Україні кожна школа у межах цього навчального року може самостійно складати графік канікул.
- Тривалість відпочинку учнів у різних регіонах відрізняється.
- Зазвичай школярі цієї зими відпочивають від двох тижнів до місяця.
- Усе залежить від того, чи запланували у їхніх школах канікули восени 2023 року та навесні 2024 року.