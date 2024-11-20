Про це під час брифінгу розповіла начальниця управління освіти міської ради Лариса Костенко, інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне Кропивницький.

Дивіться також Першокласники відпочиватимуть більше: коли будуть зимові канікули у школах Києва

Скільки і коли відпочиватимуть учні у Кропивницькому

Відпочивати від навчання учні у Кропивницькому підуть 13 грудня 2024 року. На навчання повернуться 13 січня 2025 року.

У Балашівській гімназії 20 січня і ще в одному закладі освіти діти розпочнуть навчання 3 лютого.

Чиновниця каже, що директори шкіл вирішили використати для навчання час осінніх канікул, поки є світло і тепло, а зимові канікули зробити довшими. Зауважимо, що рішення про канікули ухвалюють на педагогічних радах.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій ухвалюватимуть додаткові рішення щодо організації навчального процесу,

– зазначила Костенко.

Осінні канікули були у трьох школах з 37. Школярі ліцею "Перспектива" та приватної школи відпочивали з 28 жовтня по 3 листопада, учні ще одного приватного закладу освіти – з 26 жовтня по 3 листопада.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Чи будуть зимові канікули у школах України