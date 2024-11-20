Об этом во время брифинга рассказала начальница управления образования городского совета Лариса Костенко, информирует 24 Канал з ссылкой на Суспильное Кропивницкий.

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Сколько и когда будут отдыхать ученики в Кропивницком

Отдыхать от учебы ученики в Кропивницком пойдут 13 декабря 2024 года. На учебу вернутся 13 января 2025 года.

В Балашовской гимназии 20 января и еще в одном учебном заведении дети начнут обучение 3 февраля.

Чиновница говорит, что директора школ решили использовать для обучения время осенних каникул, пока есть свет и тепло, а зимние каникулы сделать длиннее. Заметим, что решение о каникулах принимают на педагогических советах.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций будут принимать дополнительные решения по организации учебного процесса,

– отметила Костенко.

Осенние каникулы были в трех школах из 37. Школьники лицея "Перспектива" и частной школы отдыхали с 28 октября по 3 ноября, ученики еще одного частного учебного заведения – с 26 октября по 3 ноября.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Будут ли зимние каникулы в школах Украины