Конечно, ученики ожидают и на отдых от учебы. Будут ли в школах Украины зимние каникулы в этом году, рассказывает Образование 24.

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Будут ли зимние каникулы в школах Украины

В рамках этого учебного года педагогические советы школ могут самостоятельно определять даты каникул.

В целом Министерство образования и науки Украины позволило им согласовывать структуру и продолжительность учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса.

Соответствующие нормы содержат особенности организации нового учебного года их Минобразования обнародовало еще накануне старта этого учебного года.

Так, педагогические советы школ в Украине имеют право самостоятельно согласовывать не только даты каникул, но и определять, отправлять ли учеников на отдых осенью и весной, или организовать для них длинный отдых зимой. При этом на местах учитывать безопасность и погодные условия в регионе.

В целом зимние каникулы в школах Украины в рамках этого учебного года запланировали.

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Когда будут зимние каникулы в школах

В столице Украины зимние каникулы запланировали провести с 23 декабря 2024 года до 11 января 2025 года.

Кроме того, для учеников первых классов в Киеве будут еще и дополнительные недельные каникулы – с 17 по 22 февраля 2025 года.

В Кропивницком, к примеру, собственно, зимние каникулы продлятся месяц, ведь школы отказались от проведения осенних.

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