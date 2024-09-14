Так, этот учебный год стартовал 2 сентября 2024 года и официально завершится 30 июня 2025 года. Будут ли в школах осенние каникулы в этом году, расскажет Образование 24.

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Будут ли в школах Украины осенние каникулы

Накануне старта обучения в школах Министерство образования и науки Украины обнародовало особенности организации нового учебного года в условиях военного положения. МОН позволило структуру и продолжительность учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса определять педагогическим советам школ.

Поэтому каждая школа в Украине в рамках этого учебного года имеет право самостоятельно определить даты каникул для своих учеников. Также педагогические советы могут не согласовывать каникулы осенью, а перенести их на зиму. При этом должны учитывать безопасность и погодные условия в регионе.

В школах определенных регионах уже запланировать отдых осенью для учеников. А есть области, в которых школьники будут отдыхать только зимой.

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Когда будут осенние каникулы в школах

Предварительно ученики осенью 2024 года будут отдыхать от учебы неделю. Каникулы в школах продлятся ориентировочно с 28 октября по 2 – 3 ноября 2024 года. Такие даты запланировали в Киеве, Ивано-Франковске, Луцке, Хмельницком.

Однако эти даты могут сместить, ввиду различных непредвиденных обстоятельств во время войны.

Заметим также, что есть города, в которых может и не быть осенних каникул в школах. Нне планируют их организовывать, например, в Кропивницком и Черкассах.

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