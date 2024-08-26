Структуру и продолжительность учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса определяет педагогический совет школы.

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Как будут учиться ученики в новом учебном году

МОН при этом рекомендует школам, если есть возможность, применять гибкий подход к организации образовательного процесса с учетом светового дня, использование смешанного формата обучения, уплотнение учебных программ и тому подобное.

Первый урок

Первый урок в новом 2024/2025 учебном году в школах ведомство предлагает посвятить чествованию памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Укрытие

Также в ведомстве отмечают обеспечение безопасности участников образовательного процесса. Если школа не имеет защитного сооружения, может обустроить такое пространство в подвальных, цокольных и, как исключение, на первых этажах только в учебных заведениях, расположенных на территории территориальных общин с удовлетворительным и умеренным уровнем риска безопасности в системе образования. Но это должно быть временным решением.

Учеба

Школы организуют получение общего среднего образования в очной (дневной) форме, в частности с применением смешанного обучения, и/или дистанционной форме, включая создание дистанционных классов, по индивидуальной форме (экстернатной (экстернатом), семейной (домашней), педагогическим патронажем), очной (вечерней), заочной, сетевой формами.

Среди приоритетных направлений деятельности МОН и органов местной власти – восстановление доступа к очному образованию для как можно большего количества детей там, где позволяет ситуация с безопасностью, а также повышение эффективности дистанционного формата обучения.

Также школы должны создать возможности для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей учащихся-переселенцев и тех, которые находятся за рубежом и проживают на ВОТ. МОН также акцентирует на важности применения индивидуального подхода к каждому ученику/ученице.

Каникулы

Еще одно пожелание от Министерства образования и науки Украины – школы должны определиться с продолжительностью зимних каникул, учитывая безопасность и погодные условия.