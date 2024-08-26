Около 2000 учеников из 90 классов выполняли тесты по математике и украинскому языку и чтению. Результаты сейчас обрабатывают специалисты УЦОКО.

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Будут ли сдавать ГИА ученики 4 классов в 2025 году

В 2025 году вводить такое оценивание для всех четвероклассников УЦОКО считает неуместным. Однако продолжит работу по совершенствованию модели оценивания.

Вместо этого планируют провести второй этап пилотирования ГИА-4. Полученные данные не повлияют на итоговые (годовые) оценки учеников / учениц – их используют для уточнения подходов к оцениванию.

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Готовиться ли ученикам 9 классов к сдаче ГИА

В то же время разработку модели ГИА для учеников 9 классов в УЦОКО называют большим вызовом, чем ГИА-4. В рамках новой концепции ГИА-9 говорится о качественно новых подходах с акцентом на компетентность учеников и учениц в той или иной образовательной сфере.

Учитывая ситуацию в стране, отмечают в УЦОКО, аттестация должна происходить на компьютерной основе. Процесс имплементации новой модели ГИА-9 будет длительным многолетним процессом. Подготовка разработки этой модели уже продолжается.

В 2026 году УЦОКО попросит некоторые учебные заведения присоединиться к пилотированию ГИА-9. Участие в пилотировании будет добровольным, а результаты будут использовать только для совершенствования разрабатываемых подходов.