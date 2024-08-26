Близько 2000 учнів із 90 класів виконували тести з математики та української мови й читання. Результати зараз опрацьовують фахівці УЦОЯО.
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Чи складатимуть ДПА учні 4 класів у 2025 році
У 2025 році запроваджувати таке оцінювання для всіх четвертокласників УЦОЯО вважає недоречним. Однак продовжить роботу з удосконалення моделі оцінювання.
Натомість планують провести другий етап пілотування ДПА-4. Отримані дані не вплинуть на підсумкові (річні) оцінки учнів / учениць – їх використають для уточнення підходів до оцінювання.
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Чи готуватися учням 9 класів до складання ДПА
Водночас розроблення моделі ДПА для учнів 9 класів в УЦОЯО називають більшим викликом, ніж ДПА-4. У межах нової концепції ДПА-9 мовиться про якісно нові підходи з акцентом на компетентність учнів та учениць в тій чи тій освітній галузі.
Зважаючи на ситуацію в країні, зазначають в УЦОЯО, атестація має відбуватися на комп'ютерній основі. Процес імплементації нової моделі ДПА-9 буде тривалим багаторічним процесом. Підготовка розробки цієї моделі вже триває.
У 2026 році УЦОЯО попросить деякі заклади освіти долучитися до пілотування ДПА-9. Участь у пілотуванні буде добровільною, а результати використовуватимуть лише для вдосконалення розроблюваних підходів.