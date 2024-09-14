Так, цей навчальний рік стартував 2 вересня 2024 року і офіційно завершиться 30 червня 2025 року. Чи будуть у школах осінні канікули цьогоріч, розповість Освіта 24.

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Чи будуть у школах України осінні канікули

Напередодні старту навчання у школах Міністерство освіти і науки України оприлюднило особливості організації нового навчального року в умовах воєнного стану. МОН дозволило структуру і тривалість навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначати педагогічним радам шкіл.

Тож кожна школа в Україні у межах цього навчального року має право самостійно визначити дати канікул для своїх учнів. Також педагогічні ради можуть не погоджувати канікули восени, а перенести їх на зиму. При цьому мають враховувати безпекові та погодні умови у регіоні.

У школах певних регіонах вже запланувати відпочинок восени для учнів. А є області, в яких школярі відпочиватимуть аж взимку.

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Коли будуть осінні канікули у школах

Попередньо учні восени 2024 року відпочиватимуть від навчання тиждень. Канікули у школах триватимуть орієнтовно з 28 жовтня до 2 – 3 листопада 2024 року. Такі дати запланували у Києві, Івано-Франківську, Луцьку, Хмельницькому.

Однак ці дати можуть змістити, зважаючи на різні непередбачувані обставини у час війни.

Зауважимо також, що є міста, в яких може й не бути осінніх канікул у школах. Не планують їх організовувати, наприклад, у Кропивницькому та Черкасах.

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