Президент України Володимир Зеленський наголосив, що учні мають навчатися офлайн там, де дозволяє безпекова ситуація. Міносвіти України при цьому розробило стратегію "Школа офлайн", аби відновити очне навчання могли 300 тисяч учнів протягом цього навчального року.

Освіта 24 натомість розповість, у якому форматі на початку цього навчального року здобувають освіту учні у різних регіонах України.

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У якому форматі навчаються учні у різних регіонах України

У Міносвіти недавно зазначали, що в Україні ще близько 1800 шкіл не мають укриттів. Саме наявність сховища дає можливість закладу освіти покликати учнів на офлайн-навчання.

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Київ і область

У Київській міській військовій адміністрації зазначали, що основною формою навчання для усіх закладів освіти міста на цей навчальний рік буде очна. В окремих випадках школи можуть запровадити дистанційну, змішану та інші форми.

У Київській області початкові школи працюють у межах очного та змішаного формату.

Львівщина

На Львівщині учні здобувають освіту здебільшого очно або у змішаному форматі. У кількох школах освітній процес триває дистанційно.

Рівне

У Рівному кілька шкіл розпочали роботу у змішаному форматі, а решта – в очному.

Івано-Франківськ

У мерії зазначали, що школи забезпечені укриттями і у межах 2024-2025 навчального року учні вчитимуться очно.

Луцьк і Волинська область

Більшість шкіл у місті працює офлайн. Кілька шкіл організували освітній процес у змішаному форматі.

В області натомість є близько 30 шкіл, у яких діти здобувають освіту дистанційно.

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Тернопіль

У Тернополі вирішили, що до осінніх канікул учні навчатимуться шість днів на тиждень. Натомість у листопаді повернуться до звичного п’ятиденного навчання. Завдяки відпрацюванню суботами у школах Тернополя планують організувати довші канікули взимку.

Хмельницький

У школах Хмельницького освітній процес стартував в очному форматі. Усі заклади середньої освіти забезпечені укриттями, повідомляли у міськраді.

Сумщина

У Сумській ОВА зазначали, що у новому навчальному році для шкіл будуть доступні три форми навчання – дистанційна, очна або змішана. Головною умовою для офлайн-навчання є наявність протирадіаційного укриття.

Кіровоградщина

На Кіровоградщині школи працюють очно або у змішаному форматі.

Житомир

У більшості шкіл міста навчання стартувало в очному форматі.

Запоріжжя

У Запоріжжі школи працюють у змішаному та очному форматі.

Чернівці

У близько 20 школах Чернівців навчання триває у межах змішаної формі, в інших – очно.

Миколаїв

У Миколаєві школи працюють у межах різних форматів.

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Одеса

З вересня 77% школярів Одеси розпочали навчання у змішаному форматі.

Ужгород

Більшість шкіл міста працює очно, кілька – у змішаному форматі.

Полтава

Школи у місті працюють у межах очної, змішаної та дистанційної форми. Більшість – у межах змішаної.

Дніпро

Більшість учнів у школах міста здобуває освіту офлайн.

Харків

Учні у місті навчаються у межах різних форматів.